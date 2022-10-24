СМИ: судьба Шакед решится на этой неделе

Опросы, которые будут опубликованы на этой неделе, решат, откажутся ли Айелет Шакед и «Еврейский дом» от гонки или будут баллотироваться в Кнессет.

Министр внутренних дел и председатель «Еврейского дома» Айелет Шакед стоит перед неизбежным решением, продолжать ли партии и дальше баллотироваться в Кнессет или отказаться от участия в гонке.

По сообщению 12-го канала, после двух с половиной месяцев, в течение которых партия Шакед она не преодолела избирательный барьер, опросы, которые будут опубликованы в течение следующих двух дней и которые будут опубликованы в эту пятницу, решат судьбу ее гонки.

Некоторые из соратников Шакед в «Еврейском доме» считают, что если она не преодолеет избирательный барьер, то общественность обвинит ее в том, что она помешала Биньямину Нетаниягу получить 61 место, необходимое для формирования правительства, особенно среди населения, которое больше всего пострадает от выборов. Другие соратники считают, что она должна идти до конца, потому что большинство ее избирателей все равно никого другого не поддержат, а в случае шестых выборов она будет иметь власть в несколько тысяч избирателей.

На выходных Шакед напала на своего бывшего политического партнера Нафтали Беннета.

«Он только недавно сказал, что вошел в правительство одним человеком, а вышел другим, и я вошла в правительство одним человеком, а вышла тем же человеком», — объяснила Шакед разницу во мнениях между ними.

«Так что правда в том, что в политическом плане наши пути разошлись. Беннет, в создавшейся ситуации, это правительство действительно повлияло на него, он этого не скрывает, он также говорит об этом со мной, с людьми. Он говорит: «Сегодня я… действительно смотрю на вещи, на приоритеты по-другому», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что Шакед назвала условие, при котором ее партия попадет в Кнессет. «Я думаю, Нетаниягу нужно просчитать новый курс и понять, что «Еврейский дом» — это решение, а не проблема», — заявила Шакед, рассчитывая на поддержку Ликуда.

Кроме этого, Шакед рассказала, что должен сделать Нетаниягу, чтобы помочь ей на выборах. Глава Ликуда может помочь Шакед выбраться из критической ситуации, при которой партия «Еврейский дом» не пересечет проходного барьера на выборах.

Наша редакция писал, что Бен-Гвир заявил, что Шакед предлагала мне сделку против Нетаниягу. Лидер «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир говорит, что отказался от сделки с министром внутренних дел, лидером партии «Еврейский дом» Айелет Шакед.

Курсор писал, что один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Напомним, что опрос показал, сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом».