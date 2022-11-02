ЦИК подсчитала 85,9% бюллетеней: Ликуд получает еще одно место в Кнессете

Согласно данным ЦИК, партия Биньямина Нетаниягуу «Ликуд» получила еще одно место, поднявшись до 32 мандатов.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Еш Атид» остается с 24 мандатами, Религиозная сионистская партия — с 14 мандатами, партия Лагерь государственников — с 12 мандатами.

Партия ШАС потеряла одно место и пока получает 11 мандатов, а у «Яадут а-Тора» так и осталось 8 мандатов.

«Исраэль Бейтену», РААМ и «Хадаш-Таал» остались с 5 мандатами, а Авода — с 4 мандатами.

Партии МЕРЕЦ и Балад не преодолели избирательный порог.

Курсор писал, что ЦИК начал подсчет бюллетеней в двойных конвертах. Количество двойных конвертов намного выше, чем на предыдущих выборах, и поэтому пока неясно, каковы будут окончательные результаты.

Подсчитано 97% обычных голосов: блок Нетаниягу движется к убедительной победе. При подсчете 97% обычных голосов «Ликуд» получил 65 мест, а «Мерец» по-прежнему не преодолевает порог.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет. Согласно последним подсчетам голосов Центральной избирательной комиссии, партия МЕРЕЦ остается ниже минимального порога для прохождения в Кнессет.

Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу. В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.