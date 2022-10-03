Названы основные признаки ядерной атаки

По словам полковника запаса, военного эксперта Олега Жданова, существует несколько признаков того, что противник применил тактическое ядерное оружие. В частности, на безопасном расстоянии можно будет услышать удаленный рокот, а в вечернее время будет заметен отблеск вспышки. Кроме этого, если будет применено тактическое ядерное оружие, то в небе можно увидеть облако в форме гриба высотой около километра.

«…Тактическое ядерное оружие, оно сейсмической волны практические не делает, только в зонах поражения — в зоне сплошного разрушения, в зоне частичного разрушения. Да, там будет ощущаться ударная волна, там будет ощущаться сейсмическая волна, и электромагнитный импульс и вспышка будут видны соответственно на определенном удалении в зависимости от погодных условий», — сказал эксперт.

По мнению эксперта, в настоящее время, когда ВСУ освободили город Лиман в Донецкой области, вероятность применения рф* ядерного оружия «еще больше снизилась, и она стремится пока к нулю». Он добавил, «если не будет, конечно, выбрыков со стороны самого путина».

Ранее Курсор писал, что разведка НАТО заявила о пропаже российской подлодки с «оружием Апокалипсиса». Разведка НАТО сейчас опасается возможного запуска россией ядерной суперторпеды «Посейдон».

Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины. Власти россии уже не раз заявляли, что могут использовать ядерное оружие для достижения своих целей в войне против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия. В Институте изучения войны заявили, что не увидели в речи путина 30 сентября каких-либо признаков намерений рф немедленно применить против Украины ядерное оружие.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии. При этом эксперты все же считают такой вариант маловероятным.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!