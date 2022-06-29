В МИД Германии рассказали, когда может закончиться война в Украине

Война, развязанная россией* против Украины, дестабилизирует ситуацию по всему миру.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, на сегодняшний день никто не знает, когда может прекратиться война россии против Украины. Вопрос об окончании военных действий остается открытым.

Об этом передает Spiegel.

Бербок отметила, если президент рф владимир путин прикажет прекратить ракетные удары по украинской территории Украины, то война в Украине будет остановлена. По ее словам, это можно было бы сделать уже завтра.

«Это может закончиться завтра, когда президент России прекратит бомбардировки», — сказала Бербок.

Министр также отметила, что Германия сделает все, что Украина оставалась суверенным государством и чтобы вся страна жила в мире и свободе.

Накануне пресс-секретарь российского президента дмитрий песков, что что войну в Украине можно завершить до конца суток, если в Киеве прикажут сложить оружия и капитулировать.

Ранее Курсор писал, что в Беларуси заявили, что не угрожают Украине. По словам государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, от Беларуси не исходит никаких угроз для Украины, но украинские власти предпринимают попытки поставить «некий заслон».

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Также наш сайт информировал, что в россии озвучили условие начала третьей мировой войны. Ранее наш сайт сообщал, что Стивен Кинг назвал обстрелы в Украине террористическими атаками.

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