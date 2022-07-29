Российские войска ударили ракетами по Николаеву: есть погибшие и раненые

Россияне снова обстреляли Николаев, а также изменили тактику из-за успехов ВСУ на юге Украины.

Сегодня, 29 июля, российские военные нанесли ракетный удар по Николаеву. Под обстрел попала остановку общественного транспорта, где в тот момент находились люди. По меньшей мере сообщалось о четырех погибших и семерых раненых.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, россияне «ударили рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежат на земле, скорые поехали, работают».

Через время он заявил, что в результате российского ракетного обстрела пятеро человек погибли и семеро человек получили ранения различной степени.

Кроме этого, вчера россияне также обстреляли Николаев. В результате атаки пострадали дома в частном секторе и пункт выдачи гуманитарной помощи. Предварительно, три человека получили ранения.

Ким отметил, что россияне обстреливают села, которые расположены на линии разграничения.

Ранее Курсор писал, что в Украине заявили о существующей угрозе наступления с Беларуси. С территории Беларуси постоянно ведется ракетный обстрел украинских городов.

СМИ выяснили, кого путин хотел назначить главой своего «правительства» в Украине. Президент рф владимир путин планировал быстро захватить Украину и сменить правительство, находящееся у власти в Киеве.

Курсор писал ранее, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Также Курсор сообщал, что в последнее время российская федерация активизировала воздушные удары по территории Украины и это может быть связано с успехом украинских военных на юге страны.

Еще мы писали, что 23 июля, российские войска нанесли ракетный удар по порту Одессы. При этом не прошло даже суток после того, как рф подписала с ООН и Турцией соглашение о предоставлении зеленого коридора, чтобы Украина могла вывести свое зерно по Черному морю.

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают сверхэффективно использовать американские ракетные системы HIMARS против российской оккупационной армии. Стало известно, что благодаря им уничтожено уже 50 российских складов боеприпасов.

Еще мы писали, что оккупанты из рф, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!