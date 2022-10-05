Российский беспилотный аппарат с ядерной торпедой «посейдон»: что это такое

Накануне в сообщениях СМИ говорилось, что россия* планирует провести испытание беспилотного аппарата с ядерной торпедой «посейдон».

В настоящее время Пентагон не располагает информацией об испытаниях российского ядерного беспилотного летательного аппарата-торпеды «посейдон», которые изменили бы стратегическую позицию США. Такое заявление сделал высокопоставленный военный представитель США на брифинге для прессы в Министерстве обороны США.

Это заявление было сделано в ответ на сообщения в La Repubblica о том, что отчеты разведки НАТО предупредили союзников о том, что российская атомная подводная лодка «белгород» находится в Арктике в районе Карского моря, чтобы, возможно, испытать «суперторпеду».

The Times сообщила, что это оружие также может быть испытано в Черном море, где вмс рф наносили удары баллистическими ракетами по украинским позициям с ограниченным эффектом.

«Посейдон», или Океанская многоцелевая система «статус-6», представляет собой подводный беспилотный аппарат, который может запускаться с подводной лодки. По данным Popular Mechanics, ракета может двигаться со скоростью чуть более 100 км/ч.

Хотя западные СМИ часто называют «посейдон» «оружием апокалипсиса», неизвестно, насколько тяжела термоядерная боевая нагрузка этой торпеды. Оценки колеблются от двух до 100 мегатонн. Каждая мегатонна составляет 1 000 килотонн — и для справки: ядерная бомба «Толстяк», сброшенная на Нагасаки США в конце Второй мировой войны, имела мощность 21 килотонна.

Бывший помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил в 2021 году, что это оружие может вызвать «ядерное цунами», которое обрушится на американское побережье, и, что возникшая в результате радиация сделает прибрежные города непригодными для жизни на долгое время.

«Это оружие террора. Он разработан, чтобы убивать или травмировать жителей американских прибрежных городов», — сказал Форд.

Оружие было впервые анонсировано президентом рф владимиром путиным наряду с такими системами, как гиперзвуковая ракета «кинжал», которая также может нести ядерную боеголовку.

Ядерная напряженность между рф и другими мировыми державами растет после вторжения в Украину. Россия делала завуалированные ядерные угрозы с самого начала войны, но они усилились после того, как Украина начала предпринимать значительные шаги по возвращению земель, оккупированных рф.

В прошлом месяце США призвали россию не применять тактическое ядерное оружие.

Ранее Курсор писал, что СМИ сообщили, что россия отправила ядерный эшелон к границам Украины. Эксперты предполагают, что рф планирует демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины.

Возможный ядерный удар рф по Украине: каким будет ответ США. Бывший глава ЦРУ рассказал, как Соединенные Штаты ответят на ядерный удар россии по Украине.

Ранее Курсор писал, что разведка НАТО заявила о пропаже российской подлодки с «оружием Апокалипсиса». Разведка НАТО сейчас опасается возможного запуска россией ядерной суперторпеды «Посейдон».

Курсор писал, что эксперт рассказал, применит ли рф ядерное оружие против Украины.

Также в ISW назвали два варианта применения путиным тактического ядерного оружия.

Курсор сообщал, что в США считают, что вероятность применения главой рф владимиром путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии.

Кроме этого, спецслужбы США активизировали усилия по отслеживанию любых действий российских военных, которые могут свидетельствовать, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Курсор также сообщал, что в СНБО Украины оценили вероятность применения путиным ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!