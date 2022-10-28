Россия применит ответные меры, если Израиль поставит оружие Украине — посол рф

Посол рф* в Израиле анатолий викторов попытался успокоить растущую обеспокоенность Израиля по поводу сотрудничества москвы с Тегераном, но также сделал предупреждение Израилю.

«россия не играет против Израиля, и я хотел бы подтвердить, что мы полностью и полностью принимаем во внимание законные опасения безопасности Израиля», — ответил Викторов на вопрос о закупках беспилотников во время интервью Kan News, сообщает The Times of Israel.

И россия, и Иран отрицают использование иранских дронов-камикадзе против Украине. Но Израиль, США и Украина заявили, что есть веские доказательства их использования в многочисленных терактах.

Российского посла также спросили, должен ли Израиль быть обеспокоен тем, что москва поможет Ирану получить ядерное оружие, как недавно предложил президент Украины Владимир Зеленский. викторов отклонил обвинение, заявив, что Зеленский «говорит много нелепостей».

Он также предположил, что украинский лидер усиливает давление на Израиль, чтобы тот оказал помощь в подготовке к выборам в Кнессет на следующей неделе, «что представляет собой вмешательство во внутренние дела [Израиля]».

Посол охарактеризовал израильско-российские отношения как «дружеские», но предупредил, что решение Израиля вооружить Украину будет рассматриваться москвой как «недружественное».

«Любые серьезные шаги, которые не будут учитывать национальные интересы нашей страны, могут не просто повлиять, а даже разрушить этот дух отношений между нашими странами», — добавил он.

До сих пор Израиль отклонял запросы Украины на поставку оружия, не желая разрывать свои связи с россией, которая контролирует сирийское небо, в котором действует ЦАХАЛ, нанося удары по иранским ополченцам внизу.

Ранее Куроср писал, что Украина получила израильские системы для перехвата дронов. Работа ИИ осуществляется по принципу “один выстрел – одно попадание”.

Курсор писал, что Ицхак Герцог представил доказательства использования иранских БПЛА в войне в Украине. Президент Израиля Ицхак Герцон представил разведданные касательно использование БПЛА иранского производства против гражданских лиц в войне против Украины.

Курсор сообщал, что Михаэль Бродский рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву. «Ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность за выход в отношениях с россией за «красные линии», обеспечив поставки оружия в Украину», — заявил Бродский.

Сообщалось, что Израиль разбомбил место сборки иранских дронов в Сирии. Военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами.

Курсор сообщал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

Также министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. При этом, Ганц исключает любые поставки оружия Украине. .

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!