Россия ударила по Харькову: число раненых растет

Сегодня утром россия* обстреляла один из самых густонаселенных районов Харькова.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, в результате утреннего ракетного обстрела по городу количество раненых возросло до 21 человека. Пострадавшие находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом он сказал во время Всеукраинского телемарафона.

«На данную минуту 21 человек получил ранения, два человека погибли. То, что мы наблюдаем последние два дня — российские агрессоры бьют своими снарядами в скопище людей», — заявил Терехов.

По его словам, россияне обстреливают город во время, когда люди едут на работу. Они наносят удары «Ураганами», также есть кассетные снаряды, которые не разорвались.

Терехов отметил, что россияне делают все это специально, целенаправленно, чтобы не дать людям полноценно жить. Правоохранители тщательно фиксируют все преступления россиян против мирного населения.

«Таким образом российские агрессоры пытаются запугать харьковчан, город Харьков, но это им не удастся», — заявил Терехов.

Ракетный удар по Харькову: возросло количество погибших и пострадавших. Россияне не прекращают обстреливать Харьков.

Ранее Курсор писал, что Bellingcat узнали, почему гиркин может свободно критиковать действия рф в войне против Украины. Журналисты считают, что игоря гиркина (стрелкова) поддерживают некоторые силовые группы в россии.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

Американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Кроме того, наш сайт сообщал, что лавров назвал новые «географические» цели войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.