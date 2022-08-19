СМИ узнали, кого россия хотела поставить во главе своего правительства в Киеве

У россии* были два варианта с марионеточными правительствами, если бы россиянам удалось захватить Киев и сместить руководство страны.

Специалисты федеральной службы безопасности (фсб) россии еще перед началом войны разработали планы с двумя марионеточными правительствами, если были достигнуты планы по смещению власти в Киеве.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Сотрудники фсб активно сотрудничали с известными коллаборантами, подготовив два правительства, во главе которых будут стоять пророссийские политики. В частности, основными «союзникиами» россии были бывший президент Виктор Янукович, который сбежал в россию, а также подозреваемый в государственной измене народный депутат Виктор Медведчук.

В Украине Медведчук был олигархом и одним из лидеров главной пророссийской партии страны. У политика были тесные связи с президентом российской федерации владимиром путиным.

Согласно расследованию журналистов, Янукович был во главе группы, которая прибыла на территорию Беларуси в начале марта после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Журналисты считают, что главной целью этой группы была попытка вернуть власть в Киеве.

Вторая группа, в которую входили бывшие дерутаты Партии регионов, находилась на временно оккупированных территориях юга Украины.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, почему россия не смогла захватить Киев. Россияне планировали захватить Киев за 3-4 дня, но эти планы не удалось реализовать.

СМИ сообщили, что США одобрили удары Украины по оккупированному россией Крыму. Киев стоял за тремя взрывами на прошлой неделе на аннексированном россией полуострове, согласно полученному CNN правительственному документу.

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