Специалисты федеральной службы безопасности (фсб) россии еще перед началом войны разработали планы с двумя марионеточными правительствами, если были достигнуты планы по смещению власти в Киеве.
Об этом говорится в материале The Washington Post.
Сотрудники фсб активно сотрудничали с известными коллаборантами, подготовив два правительства, во главе которых будут стоять пророссийские политики. В частности, основными «союзникиами» россии были бывший президент Виктор Янукович, который сбежал в россию, а также подозреваемый в государственной измене народный депутат Виктор Медведчук.
В Украине Медведчук был олигархом и одним из лидеров главной пророссийской партии страны. У политика были тесные связи с президентом российской федерации владимиром путиным.
Согласно расследованию журналистов, Янукович был во главе группы, которая прибыла на территорию Беларуси в начале марта после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Журналисты считают, что главной целью этой группы была попытка вернуть власть в Киеве.
Вторая группа, в которую входили бывшие дерутаты Партии регионов, находилась на временно оккупированных территориях юга Украины.
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Напомним, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!