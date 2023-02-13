В кремле заявляют, что Украина не способна победить россию

Скоро будет ровно год, как россия* напала на Украину, развязав кровопролитную войну.

Власти россии используют нарратив о том, что Украина не способна победить рф из-за врожденного неравенства сил между двумя государствами, чтобы смягчить крупные неудачи рф или провалы российской армии в достижении быстрых успехов в крупных наступательных операциях.

Об этом говорится в новом докладе Института изучения войны (ISW).

В россии информационные кампании в начале вторжения опирались на усиление предположения о том, что россия обладает «вторыми по величине вооруженными силами в мире» с передовым военным потенциалом. Это было направлено на то, чтобы ввести Запад и Украину в заблуждение, что любые переброски военной техники не имеют значения, поскольку Украина не сможет противостоять стремительно разворачивающимся наступательным действиям с разных направлений и будет уязвима для российской атаки.

кремль, например, пригрозил, что в начале марта 2022 года россия будет рассматривать продолжающиеся поставки западной военной помощи Украине как законные военные цели. Однако в течение первого года войны россияне не продемонстрировали никаких действий, необходимых для поражения западной техники, перемещающейся в Украину и через нее, и вместо этого прибегают к трате своего высокоточного оружия на нанесение ударов по гражданской энергетической инфраструктуре по всей Украине.

Аналитики отметили, что кремль переосмыслил свои информационные операции, чтобы преувеличить важность каждого тактического наступления после вывода российских войск из Киевской области и передислокации на Донбасс весной-летом 2022 года. Этот нарратив был направлен на то, чтобы деморализовать украинцев и убедить Запад в неспособности Украины противостоять предположительно превосходящей силе, обеспечивающей дорогостоящее продвижение рф, которое в конечном итоге завершилось без достижения решающих стратегических результатов.

По мнению экспертов, преувеличение мелких побед также позволило кремлю объяснить медленные темпы наступления на внутреннюю аудиторию, которая была приучена ожидать быстрого успеха рф в Украине.

Они добавили, что обе версии повествования — ожидаемый блицкриг в начале войны и впечатление о неудержимом, хотя и медленном, наступлении во время ее второй фазы — были частично предназначены для сдерживания предоставления западной помощи. Они стремились укрепить представления о российской мощи до вторжения и приуменьшить успешное сопротивление Украины в надежде, что Запад откажется от поддержки усилий Украины, направленных на победу в войне. Аналитики заявили, что в этом россия потерпела неудачу.

Ранее Курсор писал, что в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Также британские разведчики опубликовали последние данные по потерям россии в войне против Украины. В спецслужбе заявили, что за последние несколько недель оккупанты понесли самые большие потери за все время боевых действий.

Наша редакция писала, что советник главы Офиса президента Украины заявил, что «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. Эксперты сделали свой вывод, основываясь на данных Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнаме за 8 лет боевых действий составило ориентировочно 58 тысяч человек.

Курсор информировал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии. По словам советника главы Офиса президента Украины, «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!