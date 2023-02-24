Высокая цена победы: Размышления Корнийчука о годе войны в Украине

Жестокая война россии* против Украины унесла более 20 000 убитых, 30 000 раненых и 8 000 пропавших без вести. К сожалению, эти цифры ежедневно увеличиваются.

Чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что события последних 12 месяцев стали испытанием для украинского народа, поскольку они вынуждены защищать территориальную целостность и суверенитет страны перед лицом российской агрессии.

Об этом посол написал в своей статье на i24news.tv.

«Я недавно был в Киеве. Мы имеем дело с агрессором, который не щадит ни в чем неповинных граждан — мужчин, женщин и детей, — единственный грех которых в том, что они живут в городах Украины. В дополнение к многочисленным жертвам этой войны, она еще разрушает страну и ее граждан, наносит серьезный ущерб европейской экономике и приводит к ситуации, в которой многие граждане становятся беженцами, и, несомненно, влияет на глобальный баланс сил», — заявил посол.

По словам дипломата, это началось в марте 2014 года, когда российские вооруженные силы вошли в Крым и заняли ключевые стратегические объекты. Позже российские вооруженные силы двинулись на восток Украины, захватив ключевые города и поселки, создав так называемые «Донецкую и Луганскую народные республики». В феврале 2022 года россия предприняла попытку полномасштабного вторжения в Украину, нацелившись на мирных жителей, захватив в заложники целые города, а также убивая, насилуя и пытая украинцев.

«Поскольку война продолжается, международное сообщество становится все более вовлеченным. ООН осудила российскую агрессию и призвала к немедленному прекращению боевых действий. Евросоюз и НАТО также выразили поддержку Украине и усилили экономические санкции против россии в ответ на ее агрессию. К сожалению, боевые действия продолжаются. Несмотря на эти усилия, цена для украинского народа была разрушительной. Во время войны миллионы людей были перемещены, и украинское правительство изо всех сил пыталось справиться с гуманитарным кризисом. К счастью для нас, международное сообщество, особенно западные страны, предоставили нам помощь и военную поддержку, необходимые для победы в войне», — отметил дипломат.

«В течение прошлого года мы имели честь получать гуманитарную помощь от народа Израиля и правительства. В то же время, хотя я много работаю с лидерами и официальными лицами в Израиле, чтобы также получить помощь в области обороны, нам было трудно получить значительную помощь от правительства Израиля. Адекватные системы противоракетной обороны необходимы нам, чтобы противостоять российской агрессии, которая использует против нас артиллерийское вооружение, беспилотники и бомбы», — отметил посол.

По словам посла, большинство из них (артиллерия, беспилотники и бомбы) нацелены на мирных жителей, и в этом контексте пострадали и еврейские святыни.

«Мы благодарны за гуманитарную помощь, но я продолжаю обращаться к новому правительству и рассчитываю на более существенную помощь. Как уже упоминалось, одеяла, лекарства и бинты не выиграют войну! Мы отчаянно нуждаемся в более обширной помощи. Демократические страны помогают нам всеми силами, но Израиль не занял однозначной позиции. День ото дня растет чувство разочарования тем, что правительство Израиля не делает достаточно, чтобы помочь», — написал он.

«Уже всем ясно, что Иран вовлечен в войну и не боится помогать россии убивать украинских граждан. Поскольку Иран уже использует свои технологии и продолжит использовать их в будущем против Государства Израиль — это должно усилить заинтересованность Израиля в помощи нам. Участие Ирана доказывает, что война не только наша, но и должна беспокоить остальной мир, особенно Израиль, чей враг номер один теперь также причастен к убийству украинцев, единственный грех которых в том, что они граждане Украины», — подчеркнул дипломат.

Он сказал, что, оглядываясь на прошедший год, становится ясно, что перед Украиной стоят чрезвычайно сложные вызовы и трудности. По его словам, война россии нанесла тяжелый урон украинскому народу, но она также показала силу и стойкость украинцев. Он добавил, что, несмотря ни на что, Украина отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность и показывает миру, что значит защищать свой дом.

Дипломат отметил, что, как посол Украины в Израиле гордится своей страной и людьми, которые проявили мужество и решимость перед лицом невзгод.

«Украинский народ заслуживает лучшего, и я надеюсь, что в будущем Израиль станет более сильным и громким союзником Украины в трудную минуту», — написал дипломат.

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