COVID-19 увеличивает риски появления диабета и заболеваний сердца — исследование

Было обнаружено, что случаи сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше среднего в течение 12 недель после заражения.

Исследование показало, что люди, инфицированные COVID-19, подвержены повышенному риску развития сахарного диабета (СД) и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Исследователи из Королевского колледжа Лондона исследовали, развивались ли у выборки тех, кто когда-то был инфицирован COVID-19, диабет и сердечные заболевания чаще, чем у тех, кто никогда не был инфицирован, и обнаружили, что ответ был утвердительным, но только в короткий срок.

В рецензируемом исследовании, опубликованном в PLOS Medicine, исследователи проанализировали медицинские записи почти 430 000 пациентов, у которых не было СД или ССЗ, сопоставленных с таким же количеством контрольных пациентов из 1 356 семейных клиник по всей Великобритании. Исследователи учитывали различия в возрасте, этнической принадлежности, курении, индексе массы тела, артериальном давлении и других факторах среди пациентов.

Исследование стремилось определить, была ли заболеваемость новым СД и ССЗ выше у тех, кто был инфицирован COVID-19 в течение 12-месячного периода, что было успешно достигнуто.

«Использование большой национальной базы данных электронных медицинских карт первичной медико-санитарной помощи позволило нам охарактеризовать риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета во время острой и долгосрочной фаз после заражения Covid-19», — сказала доктор Эмма Резель-Поттс, ведущий автор исследования.

Диагнозы диабета были на 81% выше, чем в среднем в течение четырех недель после заражения COVID-19, и оставались повышенными на 27% в течение следующих восьми недель. Однако риск развития СД снизился после этого 12-недельного периода, вернувшись к норме через 23 недели после заражения. Поэтому авторы исследования посоветовали тем, кто выздоравливает от COVID-19, принять меры для снижения риска развития диабета, такие как соблюдение правильного режима питания, контроль массы тела и физическая активность.

Сердечно-сосудистые заболевания были гораздо более распространенным явлением. У пациентов с острым COVID-19 в 6 раз чаще диагностировали сердечно-сосудистые заболевания, в первую очередь из-за образования тромбов и нерегулярного сердцебиения. Легочная эмболия была особенно распространена, с 11-кратным увеличением во время инфекции. В течение нескольких недель сразу после заражения риск развития новых сердечных заболеваний оставался повышенным на 50%. Заболеваемость снизилась в период от 4 до 12 недель после заражения, вернувшись к исходному уровню в период от 12 недель до одного года после заражения.

Хотя исследование пришло к выводу, что те, у кого ранее не было сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, как правило, не сталкиваются с повышенным риском развития этих состояний в долгосрочной перспективе, полученные данные свидетельствуют о том, что врачи должны тщательно наблюдать в течение 3 месяцев после заражения.

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