В Израиле начинается жилищный бум

За двенадцать месяцев до конца июня 2022 года началось строительство 72 540 единиц жилья, чего не было с 1995 года.

Таких масштабов в Израиле не наблюдалось с 1995 года. Согласно данным Центрального статистического бюро, в Тель-Авиве и Иерусалиме начало строительства достигло пика за несколько десятилетий.

В первой половине 2022 года было введено в эксплуатацию около 38 000 домов, а около 81 000 разрешений на строительство, выданных в период с июля 2021 года по июнь 2022 года, гарантируют, что темпы строительства останутся высокими, по крайней мере, в следующем году. ТАМА (Национальный эскизный план) 38 продолжает оставаться основной основой для реконструкции городов.

72 540 домов, построенных в период с июля 2021 года по июнь 2022 года, представляют собой увеличение на 24,3% по сравнению с предыдущим 12-тимесячным периодом. Эта цифра аналогична цифре, зарегистрированной в 1995 году. Рекордное количество новостроек составляет 83 500, зарегистрированных в 1991 году. В период с 2015 по 2020 год этот показатель составлял 53 000-57 000 в год.

47,6% разрешений на строительство, выданных в период с июля 2021 года по июнь 2022 года, были выданы в Тель-Авиве и Центральном округе (24,7% и 22,9% соответственно). Это неудивительно: в нескольких городах этих районов в этот период было начато самое большое количество строительных работ как минимум за 20 лет. Во-первых, это Тель-Авив, где было начато строительство 5 432 домов, что на 73% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. В Бат-Яме начало строительства в этот период достигло поразительного числа 3 431, что в 7 раз больше, чем за предыдущие 12 месяцев, и даже в городах, которые были в авангарде жилищного строительства, были зафиксированы пики: 3 004 дома в Ришон ле-Ционе и 2 716 домов в Нетании.

В Иерусалиме с июля 2021 года по июнь 2022 года было сдано 4 514 домов, что на 94% больше, чем за предыдущий 12-тимесячный период, в то время как в Бет-Шемеше наблюдался рост на 130% по сравнению с предыдущим периодом, когда было сдано 3 000 домов, что является рекордом.

Цифры подчеркивают важность ТАМА 38 в ее различных версиях, когда речь идет о строительстве жилья. В отчетный период началось строительство около 11 000 домов по ТАМА 38/2, которое включает снос и восстановление. Включая ТАМА 38/1 (усиление существующих зданий и добавление дополнительных этажей), на ТАМА 38 приходится 70% новостроек по всей стране. В Тель-Авиве и Центральном округе эта доля достигает 80%.

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