Ученые выяснили, как древние ацтеки отслеживали время года

Авторы исследования пишут, что до вторжения испанцев в 1519 году древние жители Мексиканского бассейна могли прокормить себя, используя сложные системы сельского хозяйства. Сельское хозяйство в бассейне было непростым делом и зависело от способности предсказывать времена года. Высаживайте слишком рано, например, во время ранних дождей перед сезоном дождей, и это будет губительно для урожая. Посадите слишком поздно, и вегетационный период сократится, а ваши посевы будут бороться с сорняками, которые уже укоренились во время дождя.

Новое исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как было задокументировано колониальными захватчиками, ацтеки могли невероятно точно отслеживать год и, возможно, даже знали, что каждые четыре года добавляли високосный день, чтобы календарь соответствовал астрономическим временам года. Неизвестно, как именно, но, по словам группы из Калифорнийского университета в Риверсайде, вполне вероятно, что они использовали горы Мексиканского бассейна в качестве «солнечной обсерватории», используя положение Солнца для отслеживания времена года.

«Мы пришли к выводу, что они, должно быть, стояли в одном месте, глядя на восток от одного дня к другому, чтобы определить время года, наблюдая за восходом солнца. Наша гипотеза состоит в том, что они использовали всю долину Мехико. Их рабочим инструментом был сам Бассейн. Когда солнце взошло в ориентире за Сьеррой, они поняли, что пора начинать сажать», — сказал в своем заявлении профессор экологии Эксекьель Эскурра, руководивший исследованием.

Используя астрономические модели и карты местности, команда смогла смоделировать положение Солнца в течение каждого дня вплоть до 4712 года до н.э. Им удалось выяснить, что 24 февраля, в первый день ацтекского нового года, храм на вершине горы и длинная дамба у ее основания совпадают с восходящим солнцем.

«24 февраля 2022 года мы поднялись на гору Тлалок, разбили лагерь недалеко от вершины и поднялись на вершину, чтобы исследовать древнее церемониальное сооружение. На следующий день мы снова поднялись на вершину ранним утром, когда еще было темно, чтобы проверить совмещение восходящего солнца с дамбой с каменными стенами», — написала команда в своей статье.

Команда считает, что точное выравнивание во время нового года ацтеков предполагает, что древние люди использовали бассейн, а также искусственные сооружения для точного отслеживания календаря.

«Эти результаты подтверждают, что даже без астрономических инструментов, использовавшихся европейцами во время их прибытия (например, гномона, компаса, квадранта и астролябии). Люди в бассейне Мексики могли поддерживать чрезвычайно точный календарь, который позволил бы корректировать високосный год, просто используя систематические наблюдения за восходом солнца на фоне восточных гор Мексиканского бассейна», — заявили ученые.

По словам ученых, эти результаты показывают, как подобная цель, такая как приведение длины календаря в соответствие с солнечным годом, может быть достигнута с помощью самых разных технологий.

