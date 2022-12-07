Бени Ганц надеется, что Германия получит Arrow 3

Германия надеется подписать соглашение о покупке израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 и ввести ее в эксплуатацию к 2025 году.

Уходящий министр обороны Бени Ганц считает, что США разрешат продажу Германии системы противоракетной обороны Arrow 3.

«Мы поговорили с ними, чтобы разрешить это, процесс продолжается, и я надеюсь, что он пройдет», — сказал Ганц.

Также уходящий в отставку генеральный директор Минобороны Израиля генерал-майор (в отставке) Амир Эшель встретился с государственным секретарем Федерального министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером для ежегодного двустороннего стратегического диалога.

Согласно заявлению Минобороны, официальные лица обсудили глобальные и региональные стратегические вопросы, такие как «растущая иранская угроза и злонамеренное поведение Ирана, глобальные последствия войны в Украине, двустороннее оборонное сотрудничество, совместная заинтересованность в укреплении региональной стабильность, расширение процессов исследований и разработок и многое другое в свете событий в регионе и во всем мире». Они также обсудили события, связанные с предполагаемой продажей Arrow 3 Берлину.

Германия надеется подписать сделку о покупке израильской системы противоракетной обороны Arrow-3 и ввести ее в эксплуатацию к 2025 году. По словам источника, если бы россия* не вторглась в Украину в феврале, то убедить законодателей купить Arrow 3 было бы намного сложнее. Сделка обойдется примерно в 3 млрд евро, что сделает ее крупнейшей оборонной сделкой в ​​истории Израиля.

Германия надеется приобрести как минимум три перехватчика. Канцлер Германии Олаф Шольц сделал первоначальный запрос на систему во время встречи с тогдашним премьер-министром Нафтали Беннетом в марте. И хотя Израиль одобрил продажу, по словам источника, задержка экспорта связана с отсутствием одобрения со стороны США.

Arrow 3 — одна из самых современных систем ПВО Израиля, способна перехватывать баллистические ракеты на высоте более 100 км и с заявленной дальностью до 2400 км. Система, разработанная компанией Israel Aerospace Industries, включает в себя компоненты, разработанные в СшА, которые инвестировали в систему миллиарды долларов. Вашингтон требует, чтобы не менее 50% проданных ракет-перехватчиков производилось на месте.

Ожидается, что приобретение системы станет частью европейской разработки совместной программы противовоздушной обороны — European Sky Shield Initiative. В проекте участвуют также 14 стран-членов НАТО.

Ранее Курсор писал, что Минобороны обсудило с Германией детали продажи Arrow 3. Чиновники Минобороны Израиля встретились в Берлине с представителями минобороны Германии.

Наша редакция писала, что Вашингтон озвучил требования по производству израильской Arrow 3 для Германии. Поскольку США участвовали в разработке системы Arrow 3, требуется их одобрение сделки между Израилем и Германией.

Напомим, что Германия хочет использовать израильские БПЛА для отражения ударов россии*. Немецкие СМИ сообщают, что правительство хочет использовать БПЛА Heron, которые оно арендует у Israel Aerospace Industries, для защиты от потенциальных атак рф на критически важные объекты инфраструктуры.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!