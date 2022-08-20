Экс-глава разведки ЦАХАЛа поддерживает ядерную сделку с Ираном

Бывший глава разведки ЦАХАЛа заявил, что поддерживает ядерную сделку как жизненно важную для задержки иранской программы и подготовки удара.

Бывший глава военной разведки говорит, что сделка между мировыми державами и Ираном необходима, чтобы удержать Тегеран от создания ядерной бомбы, несмотря на недостатки в предложенном пакте.

Комментарии Тамира Хеймана, которые расходятся с позицией израильского правительства, прозвучали на фоне сообщений о том, что США и Иран приближаются к восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

Накануне Хейман написал в Твиттере, что нынешнее предложение о возвращении к ядерной сделке было «плохим соглашением», но имело решающее значение для «вывода Ирана из ситуации, в которой он находится (почти [ядерное] пороговое состояние)».

«Подписание соглашения определенно гарантирует, что у Ирана не будет ядерного оружия как минимум до 2030 года, а также после этого запретит ему развивать военный ядерный потенциал. Все это находится под международным контролем и под пристальным вниманием израильской разведки», — сказал Хейман, который сейчас является управляющим директором Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Он указал, что Израилю нужно «выиграть время», пока у него не появится возможность нанести удар по Ирану, достаточно значительный, чтобы оказать влияние, но достаточно точный, чтобы не допустить возникновения полномасштабного регионального конфликта.

Хейман сказал, что нарушение Ираном соглашения увеличит вероятность военного удара по его ядерным объектам со стороны коалиции западных держав и узаконит нападение Израиля.

В мае Хейман также поддержал возвращение к соглашению с Ираном, заявив в новостях 12-го канала, что «рамки соглашений» были «наименее плохим» вариантом для Израиля на данный момент».

В то время как правительство Израиля лоббировало западные державы не подписывать соглашение с Ираном, оборонное сообщество страны, как сообщается, разделилось во мнениях относительно того, является ли пакт лучшим курсом вперед.

Иран подписал ядерную сделку в 2015 году с США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем. В рамках сделки Иран согласился ограничить обогащение урана под наблюдением инспекторов ООН в обмен на снятие экономических санкций.

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел США из соглашения и заявил, что будет вести переговоры по более жесткому соглашению, но этого не произошло. Год спустя Иран начал нарушать условия сделки.

Координируемые ЕС переговоры о возрождении СВПД начались в апреле 2021 года, затем зашли в тупик в марте и снова возобновились в августе. Администрация президента США Джо Байдена неоднократно заявляла, что считает дипломатию лучшим способом разрешения кризиса.

Израиль считает, что Иран хочет создать ядерную бомбу, раскрыл разведданные, которые, по его словам, разоблачают иранскую оружейную программу, и, как сообщается, проводил диверсионные операции в Исламской Республике, чтобы задержать разработку такого оружия.

Иран отрицает какие-либо гнусные намерения и утверждает, что его программа предназначена для мирных целей, хотя в последнее время он обогащает уран до уровня, который, по словам международных лидеров, не может быть использован в гражданских целях.

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