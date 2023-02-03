Элькин рассказал, зачем Нетаниягу нужна судебная реформа

Генеральный прокурор и юрсоветник Гали Бахарав-Миара ранее опубликовала свою позицию по вопросу судебной реформы и потребовала, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу никоим образом не вмешивался в предлагаемые реформы из-за «конфликта интересов», возникшего в результате его собственных уголовных процессов. Коалиция, в свою очередь, обвинила генерального прокурора и ее соратников в том, что они сами действуют в конфликте интересов.
Об этом сообщает INN.
Депутат Кнессета Зеэв Элькин (Партия национального единства) ответил на претензии коалиции, заявив Радио 103FM : «Это бредовое заявление. Лицом, подписавшим соглашение о конфликте интересов по юридическим вопросам, является Биньямин Нетаниягу. Если генеральный прокурор увидит, что он нарушает соглашение и не комментирует его — она не выполняет свою работу».
«Нетаниягу хочет реформы, она решает его проблемы. Это уже не реформа Левина, это реформа Дери», — добавил Элькин.
Ранее Курсор писал, что противостояние Нетаниягу и юрсоветника по судебной реформе продолжаются. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщает, что распоряжение о том, что он не должен участвовать в усилиях по проведению судебной реформы из-за судебного разбирательства, «неприемлемо».
Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.
Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.
Также генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал. Генпрокурор запретила премьер-министру участвовать в судебной реформе.
Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.
Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.