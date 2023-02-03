Элькин рассказал, зачем Нетаниягу нужна судебная реформа

Генеральный прокурор и юрсоветник Гали Бахарав-Миара ранее опубликовала свою позицию по вопросу судебной реформы и потребовала, чтобы премьер-министр Биньямин Нетаниягу никоим образом не вмешивался в предлагаемые реформы из-за «конфликта интересов», возникшего в результате его собственных уголовных процессов. Коалиция, в свою очередь, обвинила генерального прокурора и ее соратников в том, что они сами действуют в конфликте интересов.

Об этом сообщает INN.

Депутат Кнессета Зеэв Элькин (Партия национального единства) ответил на претензии коалиции, заявив Радио 103FM : «Это бредовое заявление. Лицом, подписавшим соглашение о конфликте интересов по юридическим вопросам, является Биньямин Нетаниягу. Если генеральный прокурор увидит, что он нарушает соглашение и не комментирует его — она не выполняет свою работу».

«Нетаниягу хочет реформы, она решает его проблемы. Это уже не реформа Левина, это реформа Дери», — добавил Элькин.

Ранее Курсор писал, что противостояние Нетаниягу и юрсоветника по судебной реформе продолжаются. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщает, что распоряжение о том, что он не должен участвовать в усилиях по проведению судебной реформы из-за судебного разбирательства, «неприемлемо».

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Также генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал. Генпрокурор запретила премьер-министру участвовать в судебной реформе.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в системе правосудия.