Глава ШАС опасается, что Ликуд потеряет преимущество

Глава ШАС Арье Дери выразил обеспокоенность ростом партии «Религиозный сионизм» и ее влиянием на «Ликуд».

В интервью Merkaz Ha’inyanim Дери отметил рост поддержки религиозного сионизма и сказал: «Ликуд теряет места в Кнессете очень высокими и даже вызывающими тревогу темпами … такими темпами может быть, что премьер-министр Яир Лапид будет стоять во главе партии большей, чем «Ликуд».

«Я думаю, что «Ликуд» должен быть крупной партией — Кнессет Биньямин Нетаниягу не должен ослабевать, это нехорошо. Но это их проблема».

«Я не вижу, чтобы это происходило за счет ШАС», — сказал политик и добавил, что потеря голосов «Ликуд» происходит из-за Религиозного сионизма — «Оцма Иегудит».

«Например, я слышал, что раввин Медан из Гуш-Эцион опубликовал письмо в поддержку министра внутренних дел Айелет Шакед («Еврейский дом»), объясняя, что если Айелет Шакед не преодолеет избирательный барьер, то существует опасность того, что блок не будет 61 места в Кнессете, и тогда харедим присоединятся к левым».

«Вы понимаете, люди, которых он поддерживал — это те, кто предал своих избирателей, сформировали левое правительство. А теперь они поддерживают Шакед, потому что боятся, что харедим будет работать с левыми», — отметил Дери.

Ранее Курсор писал, что Дери рассказал, поддержит ли ШАС Нетаниягу, если он не получит 61 место.Председатель ШАС Арье Дери заявляет, что он привержен правому блоку.

Новый опрос показал, что в Кнессете раскол. Согласно опросу, ни один из блоков не получает правящего большинства.

Курсор писал, что Лапид обеспокоен, что Нетаниягу поставит под сомнение легитимность результатов выборов. Премьер-министр сказал, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу может не принять результаты общенациональных выборов 1 ноября.

Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.