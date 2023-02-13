Израиль охватили протесты: демонстранты митингуют возле Кнессета

Лидер оппозиции Яир Лапид на демонстрации у здания Кнессета против плана судебной реформы заявил, что «мы будем бороться до тех пор, пока не победим».

Около 60-ти тысяч демонстрантов собрались в центре Иерусалима в понедельник днем, чтобы выразить протест против плана судебной реформы правительства Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает INN.

Территория вокруг Кнессета заполнена людьми, присоединившимися к общенациональной забастовке, многие из них несут плакаты и тысячи израильских флагов. Движение в Иерусалим затруднено, поскольку колонны автомобилей направляются в столицу. Департамент полиции направил более 500 сотрудников для обеспечения безопасности мероприятия.

כבר עכשיו ניתן להכריז על הצלחה אדירה.

מתקרבים ל-100,000 איש באיזור הכנסת.

כוח עצום של התנגדות אזרחית מול ההפיכה המשטרית. ברגע האמת עם ישראל קם לעצור את הסכנה לדמוקרטיה הישראלית.

מראות שלא נראו כמותם בעבר.

תמונות רחפן: חומי פוזנר pic.twitter.com/3Qn33I45Vs — מהפך ישראלי (@MahapachIsraeli) February 13, 2023

Сообщалось также о небольших демонстрациях по всей стране: сотни протестующих собрались за пределами Тверии и небольшие собрания в Хайфе и Кирьят-Шмоне на севере Израиля.

Лидер оппозиции Яир Лапид выступил на митинге в Иерусалиме, пообещав, что борьба против плана судебной реформы не утихнет, пока не будет достигнута ее цель.

«То, что они слышат от слуха — из этого места, — это не голос отчаяния, а голос надежды. Вот почему они так боятся. Я хочу рассказать вам, что сейчас происходит в здании Кнессета, за стеной, забором и мимо охранников… Я хочу, чтобы вы знали: они нас слышат. Я проигрывал сражения, но никогда не проигрывал войн. Я не молчал, и они услышали мой голос. Мы будем сражаться на улицах, мы будем сражаться там, в этом здании, — мы будем сражаться, пока не победим», — сказал он.

Эрел Маргалит, председатель Jerusalem Venture Partners и Margalit Startup City, возглавил марш лидеров высоких технологий и стартапов из своей штаб-квартиры в Иерусалиме, чтобы присоединиться к массовой акции протеста.

«Мы находимся в драматическом моменте в истории Израиля, когда все мы, выступающие за демократию в высокотехнологичной индустрии и вокруг Израиля, должны встать и сказать этому правительству: нет! Вы видите, как миллионы израильтян поднимаются на демонстрацию, потому что они говорят «нет» попытке Нетаниягу и его банды изменить систему этого правительства с демократии на что-то, что гораздо больше похоже на диктатуру. За последние 25 лет мы построили инновационную экономику этой страны. Но поскольку мы строители, мы знаем, как дать отпор. И эта битва — битва за демократию, самая важная битва в нашей жизни», — говорит Маргалит.

Бени Ганц позже сказал: «Я хочу поблагодарить вас за все, что вы дали государству на данный момент. Это судьбоносные дни для израильской демократии. Есть правило большинства, но нет тирании большинства. Тот факт, что у вас есть большинство, но вам не разрешено все. Есть основные условия для переговоры, которые останавливают законодательство, что нет политизации системы правосудия. Мы не готовы к политизации системы правосудия. Нетаниягу, вы демонтируете израильское общество изнутри, мы вам этого не дадим».

Гидеон Саар заяивл: «Демократия — это великое чудо для страны. Мы сохранили демократию в течение 75 лет. Это великое чудо, которое мы должны передаваться по наследству. В этой борьбе мы ни за что не сдадимся! Мы вышли после слов Президента страны. Правительство и коалиция отвергли наброски президента и растоптали инициативу президента. Вся ответственность на правительстве, вы раздираете народ, вы делите народ, вы делите закон Израиля».

Также СМИ сообщают, что из-за массовой антиправительственной манифестации 70% иерусалимских детей вынуждены были пропустить сегодня занятия.

Комитет Кнессета по Конституции, законодательству и правосудию собрался в понедельник для обсуждения пакета судебной реформы. Во время бурных слушаний в комитете 14 депутатов от оппозиции были изгнаны после того, как они начали кричать на председателя комитета, депутата Симху Ротмана (Религиозная сионистская партия).

Ранее Курсор писал, что израильтяне вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы. Сегодня в Израиле проходят массовые протесты из-за продвигаемой правительством реформы судебной системы.

Курсор сообщал, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». В штабе противодействия судебной реформе заявили, что это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг.

Массовые протесты в Израиле: сотни предприятий бастуют. Сегодня в Израиле сотни сотрудников различных предприятий выходят на протесты против планов правительства по реформированию судебной системы.

Кроме этого, демонстранты перекрыли въезд в Бен-Гурион. Образовалась огромная пробка.

Еще мы писали, что 56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.

Напомним, что более 70 местных органов власти объединились, чтобы призвать к диалогу между обеими сторонами спора по поводу запланированной правительством судебной реформы.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.