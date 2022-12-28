Обнародованы детали коалиционного соглашения Ликуда и Яадут а-Тора

Ультраортодоксальные депутат разрешают внутренний спор и подписывают соглашение с «Ликудом» за день до приведения к присяге нового правительства.

Партия харедим «Яадут а-Тора» подписала полное коалиционное соглашение с «Ликудом» сегодня утром, за день до того, как назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен представить свое новое правительство перед Кнессетом.

В то время как обе стороны подписали предварительное соглашение ранее в этом месяце, соглашение, подписанное в среду, определяет полный список должностей, которые «Яадут а-Тора» получит в новом правительстве и Кнессете 25-го созыва.

Две составляющие фракции «Яадут а-Тора» — Дегель аа-Тора и Агудат Исраэль — решили свои нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения с «Ликудом». Глава Agudat Yisrael Ицхак Гольднопф уступил требованию Дегель а-Тора, сообщив Нетаниягу, что он не будет членом кабинета министров.

В соответствии с соглашением, достигнутым в среду, Гольдкнопф получит министерство строительства и жилищного строительства, а председатель Дегель а-Тора Моше Гафни вернется в качестве председателя влиятельного финансового комитета Кнессета, должность, которую он занимал при предыдущих правительствах Нетаниягу.

Меир Поруш будет назначен министром по делам и наследию Иерусалима, Яаков Ашер — председателем министерства внутренних дел кнессета, а Исраэль Эйхлер — председателем комитета по труду и социальному обеспечению.

Вечером во вторник ШАС объявил о распределении должностей в новом правительстве.

Председатель ШАС Арье Дери станет министром внутренних дел и министром здравоохранения. Яаков Марги будет назначен министром социального обеспечения, Йоав Бен-Цур будет назначен министром в Министерстве социального обеспечения.

Майкл Мальчиэли будет назначен министром по делам религии, Хаим Битон будет служить министром в министерстве образования, Моше Арбель будет назначен заместителем министра внутренних дел и заместителем министра здравоохранения, а депутат Кнессета Уриэль Бусо будет назначен председателем фракции ШАС в Кнессете, председателем комитета Кнессета по здравоохранению и вице-спикером Кнессета.

Депутат Кнессета Йосеф Тайеб будет назначен председателем Комитета по образованию, а член Кнессета Инон Азулай будет членом Финансового комитета.

В дополнение к сделке с «Яадут а-Тора» , «Ликуд» также подписал соглашения в среду утром с партиями «Религиозный сионизм» и «Ноам», и, как ожидается, позже скрепит сделку с ШАС и «Оцма Иегудит».

Ранее Курсор писал, что Яадут а-Тора подписывает коалиционное соглашение с Ликудом. В преддверии приведения к присяге правительства представители «Яадут а-Тора» накануне вечером подписали совместное коалиционное соглашение с «Ликудом».

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Два министра иностранных дел: в СМИ сообщили об очередной «новации» Нетаниягу. Нетаниягу заявил, что успешно сформировал свое следующее правительство, которое, как ожидается, станет самой правой администрацией в истории еврейского государства.

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