Представительства израильской организации IsraAID откроются в Одессе и Киеве

В заявлении Посольства Украины в Израиле говорится, что Израильская неправительственная организация IsraAID приняла решение об открытии двух офисов в Одессе и Киеве.

Об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Facebook.

В посольстве отметили, что представители IsraAID находились в командировке в Украине, во время которой они посетили Одессу, Киев и Киевскую область. Они посетили Бучу, где увидели то, что произошло с городом после прихода туда росийских военных. Кроме этого, они смогли пообщаться с представителями различных украинских организаций касательно развития дальнейшего сотрудничества.

В Посольстве заявили, что вскоре в Одессе и Киеве появятся офисы организации. Открытие офисов IsraAID позволит расширить сотрудничество на территории Украины.

В дипведомстве заявили, что с начала войны, развязанной россией* против Украины, IsraAid оказывает необходимую помощь украинским беженцам в Молдове, предоставляет психологическую помощь гражданам Украины, которые пострадали из-за войны, а также отправляет гуманитарную помощь в южные регионы страны.

Посольство также выражает «глубокую признательность IsraAID за помощь Украине в эти трагические моменты».

Ранее Курсор писал, что Израиль расширит помощь Украине из-за ухудшения отношений с россией. МИД Израиля впервые официально окажет финансовую поддержку организациям гражданской помощи, действующим в пострадавшей от войны стране.

Президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

Курсор информировал, что российские евреи боятся, что не смогут уехать, если Еврейское агентство закроют.

Кроме того, наш сайт писал, что Натан Щаранский похвалил Лапида за позицию по отношению к россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!