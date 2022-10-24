Саар рассказал, что произойдет в Ликуде, если Нетаниягу не получит 61 мандата

Гидеон Саар заявил, что, если блоку Нетаниягу не удастся сформировать правительство, то откроется дверь для того, в чем нуждается страна, — правительства широкого национального единства.

Министр юстиции Гидеон Саар прокомментировал предстоящие выборы во время интервью на конференции лидеров Maariv в сотрудничестве с Walla!.

«Если у Биби будет 61 место, то здесь будет сумасшедшее правительство. Достаточно услышать заявления Доди Амсалема и Вада Смотрича в течение одного дня, чтобы понять, какое это будет правительство», — сказал министр юстиции.

С другой стороны, по словам Саара, если блоку Нетаниягу не удастся сформировать правительство, то откроется дверь для того, что нужно стране, — «правительства широкого национального единства, не опирающегося на экстремизм».

«Я думаю, что любой, кто хочет иметь правительство единства и выйти из политического тупика и большой социальной и политической поляризации, не должен голосовать ни за кого из партий в блоке Нетаниягу», — сказал он.

Саар также отметил, что «в Ликуде произойдут далеко идущие изменения, если у Биби не будет 61 мест.

Необходимо приложить усилия, чтобы предотвратить этот кошмарный сценарий».

Саар обратился к проблеме системы правосудия узкого правого правительства: «Я не думаю, что вам нужно быть судьей, чтобы быть шокированным разговорами, подобными тому, что вчера сказал Амсалем, который сказал, что все, кто участие в принятии решений по делам Биби отправится в тюрьму. Это превращает Израиль в страну третьего мира».

«Смотрич представил план, целью которого является введение французского закона и изменение закона об иммунитете, короче говоря, город-убежище в Кнессете для преступников, рай для преступников. Это не реформа системы правосудия, это сокрушить Израиль», — добавил он.

«Есть опасность перехода в другую страну. Это не смена власти, а смена режима. Нам грозит стать совсем другой страной, скатиться к диктатуре. Здесь будет одна власть, которая полностью контролирует Кнессет и выборы судей, и лишит судебную систему ее способностей. Я не думаю, что большинство граждан в Израиле хотят так жить», — сказал Саар.

«Нам грозит опасность стать совсем другой страной, скатиться к диктатуре. Здесь будет одна власть, которая полностью контролирует Кнессет и выборы судей, и лишит судебную власть ее способностей. Я не думаю, что большинство граждан Израиля хотят так жить», — добавил министр.

Когда Саара спросили, подумает ли он о возвращении в «Ликуд», если Нетаниягу уйдет с поста главы партии, то он ответил: «Я не должен вступать в родительскую партию, потому что она не представляет первоначальные ценности движения «Ликуд». Представьте себе Менахема Бегина. Услышав то, что вчера сказал Дуди Амсалем. Как вы думаете, он был бы в восторге и сказал, что это продолжает его путь и его наследие?».

«Связи между «Ликудом» сегодня и изначальными ценностями «Ликуда» нет. Я не исключаю его как политической партии и с ним можно было бы сотрудничать, но мы не будем участвовать ни в одном шаге, который вернул бы Нетаниягу на пост премьер-министра», — отметил он.

Ранее Курсор писал, что новый опрос показал, что в Кнессете раскол. Согласно опросу, ни один из блоков не получает правящего большинства.

Курсор писал, что Лапид обеспокоен, что Нетаниягу поставит под сомнение легитимность результатов выборов. Премьер-министр сказал, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу может не принять результаты общенациональных выборов 1 ноября.

Смотрич заявил, что Нетаниягу «настоящий лжец». В обнародованной записи глава Религиозного сионизма говорит о том, как бывший премьер-министр пытался сформировать правительство с РААМ.

Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников. Лидер оппозиции Беньямин Нетаниягу надеется, что его сторонники в полном составе придут на избирательные участки во время предстоящих выборов.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.