СМИ выяснили, как оппозиция свергла правительство Беннета

План включал, среди прочего, выявление и усиление разногласий между членами коалиции, получение информации от «осведомителей» и создание законодательного тупика, который подорвал бы способность правительства принимать законы.

Если посмотреть на события, предшествующие роспуску Кнессета, то можно подумать, что падение правительства во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом было вызвано демонстрациями и общественным давлением на коалицию, в которую входили как правые, так и исламистские партии, журналисты узнали о детальном плане оппозиции для достижения этой цели.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам журналистов, план включал, среди прочего, утечку информации из правительства и создание трудностей, с которыми оно столкнулось, уход из коалиции депутатов Кнессета Идит Сильман, Нира Орбаха и Мазена Ганаима и Гайда Ринави Зоаби.

Политическая стратегия была возложена на депутата Кнессета от «Ликуда» Ярива Левина, а также на глав партий в оппозиции (Биньямин Нетаниягу, Бецалель Смотрич, Арье Дери и Моше Гафни), тогда как ответственность за тактическое управление была возложена на Йоава Киша (Ликуд) и Орит Струк (Религиозный сионизм).

Сообщается, что план имел две основные цели: проанализировать вопросы, которые могут вызвать разногласия в коалиции, которые разделят ее правых и левых членов, а также создать законодательный тупик, который подорвет способность правительства принимать законы.

«Мы обрисовали в общих чертах вопросы, по которым коалиция должна была дать трещину. Мы назвали это «ключевыми вопросами» и поставили перед собой задачу достичь этих целей и расширить эти трещины еще больше… которые, конечно, в основном были созданы реальностью из-за идеологических разрывов между депутатами коалиции», — сказала Струк в интервью Israel Hayom.

Среди «основных вопросов» были Негев, строительство поселений и приверженность коалиции сохранению религии и государственного статуса. Члены оппозиции также получали информацию от правительственных чиновников и лидеров фракций о внутренних спорах внутри коалиции, таких как разногласия, вето и различия во мнениях. Оппозиция использовала эту информацию, чтобы углубить кризис и выставить его напоказ.

У Струк была группа в WhatsApp, в которую входили «осведомители», которые присылали ей различные документы о правительственных министерствах. Например, она вовремя получила документ Министерства по связям с общественностью, в котором говорилось, что снос деревень в Негеве будет приостановлен на две недели.

Другая группа отслеживала финансовые платежи, сделанные арабским властям по запросу тогдашнего премьер-министра Нафтали Беннета, которые оппозиция раскрыла общественности и оказала дальнейшее давление на коалицию.

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