ЦАХАЛа нанес удар по «третьей стране» во время недавних боев в Газе — Кохави

Авив Кохави не называет страну или цель, но арабские СМИ сообщают, что иранцы и ливанцы погибли в результате крупного взрыва в лагере хуситов в Йемене в начале этого месяца.

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави сообщил сегодня, что Армия обороны Израиля нанесла удар по неназванной стране во время недавнего раунда боевых действий в секторе Газа в начале этого месяца.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Десять дней назад Силы обороны Израиля с большой точностью поразили Тайсира Джабари, который является архитеррористом», — сказал Кохави на конференции Федерации местных властей, имея в виду командира палестинского исламского джихада в северной части Газы, убитого во время операции «Рассвет».

«И в то же время ЦАХАЛ провел волну арестов на [Западном берегу], и в то же время напал на третью страну, а также провел оборону вдоль остальных границ страны», — добавил Кохави.

Кохави не назвал «третью страну», которая пострадала в ходе этого райунда боевых действий между 5 и 8 августа.

Однако в сообщениях арабоязычных СМИ говорится, что 7 августа по меньшей мере шесть иранских и ливанских советников были убиты в Йемене в лагере поддерживаемой Ираном повстанческой группировки хуситов. В сообщениях приписывается взрыв баллистической ракеты хуситов, которая взорвалась при передислокации.

В сообщениях, переданных саудовскими телекомпаниями «Аль-Арабия» и «Аль-Хадас», говорится, что десятки боевиков-хуситов также были убиты, и что взрыв вызвал второй взрыв на соседнем заводе и складе оружия недалеко от столицы Йемена Саана. Из сообщений неясно, связаны ли ливанцы с «Хизбаллой», еще одной вооруженной террористической группировкой, поддерживаемой Тегераном.

Израиль также нанес сотни авиаударов по Сирии за последнее десятилетие, в основном для того, чтобы помешать попыткам иранских сил передать оружие ливанской «Хизбалле» или закрепиться на северной границе Израиля. Но сообщений об израильских ударах по Сирии в ходе трехдневного боя не поступало, ближайший инцидент произошел 12 августа.

Ранее Иран также обвинял Израиль в организации диверсионных атак на его ядерные объекты и военные объекты, но во время операции в Газе о таких инцидентах не сообщалось.

Ранее Курсор писал о новом инциденте с дружественным огнем: солдат выстрелил внутри джипа ЦАХАЛа. Боец бригады «Гивати» случайно выстрелил в грудь своему сослуживцу. Инцидент произошел в Шхеме.

Убийство солдата ЦАХАЛа: стало известно об аналогичном инциденте. За два дня до того, как солдат ЦАХАЛа был застрелен своим товарищем в результате явно дружественного огня на посту охраны, аналогичный инцидент произошел в том же месте.

Курсор писал, что Кохави обнародовал первоначальные выводы об убийстве солдата ЦАХАЛа. Командующий армией Авив Кохави обнародовал результаты предварительного расследования инцидента со смертельным исходом у барьера безопасности недалеко от Тулькарма.

Убийство солдата ЦАХАЛа: как прошли похороны бойца. Сестра Натана Фитусси сказала, что погибший солдат был причиной того, что семья переехала в Израиль.

Кроме этого, стрелок впервые озвучил подробности. Солдат, убивший Натана Фитусси, сказал, что крикнул товарищу «Стой, или я стреляю», но безрезультатно.

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Напомним, сообщалось о том, как отреагировали Ганц, Смотрич, Шакед на убийство солдата ЦАХАЛа.