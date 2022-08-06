Цева адом в Габиме, Сдероте, Ибиме

Из-за угроз Исламского джихада во многих городах страны объявлены тревога. Жители должны эвакуироваться в безопасные места и соблюдать рекомендации службы тыла.

Кумта сообщила о ряде ракетных сирен в израильских городах.

Жителям перечисленных населенных пунктов рекомендуется пройти в бомбоубежища.

Напомним, мы писали, что главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе. В связи с угрозами обстрелов в рамках происходящей операции «Рассвет» главный раввин Давид Лау обратился к израильтянам с инструкциями.

Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа. Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала о ракетной атаке террористов: как подготовились полиция и пожарные. Израильская полиция повысила уровень боевой готовности после того, как израильские военные начали крупную операцию против «Исламского джихада» в секторе Газа.

Напомним, наш сайт также сообщал, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.