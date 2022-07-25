Умер известный израильский журналист Михаил Гильбоа

Михаил Герцман (Гильбоа) много лет провел в браке с супругой Ханой, у них трое детей, внуки.

На 77-ом году жизни умер израильский журналист Михаил Гильбоа, котрого многие называли «Голосом Израиля».

Об этом пишет издание Израильские трудовыебудни.

Сообщается, что похороны состоятся во вторник, 26 июля, в 18:00, на кладбище Менуха вэ Нахала в Кфар-Сабе.

Михаил Гильбоа (Михаэль Герцман) родился в 1946 году в Черновцах (Украина), репатриировался в Израиль в 1969 году.

С 1970 года работал на государственной радиостанции «Коль Исраэль», а с 1991 года на радиостанции РЭКА, где занимал пост заместителя главного редактора. Возглавлял Ассоциацию русскоязычных журналистов Израиля.

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