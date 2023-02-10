Яадут а-Тора Нетаниягу: «Мы покинем коалицию, если вы не проведете судебную реформу»

Высокопоставленные члены партии Яадут а-Тора (UTJ) сообщили премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что, если он откажется от запланированных его партией судебных реформ, они покинут правительство, лишив его большинства. Об этом информирует INN.

Согласно сообщению Кан Решет Бет, после достижения соглашения между оппозиционной партией «Еш Атид» и «Ликудом» председатель конституционного комитета Кнессета, депутат Симха Ротман, объявил, что предстоящее обсуждение пакета правовой реформы будет отложено.

Накануне комитет еще раз обсудил судебные реформы, сосредоточив внимание на изменениях, которые должны быть внесены в состав комитета по отбору судей, а также на запрете Верховному суду отменять Основные законы. После дебатов Ротман сказал членам комитета, что они не будут проводить голосование, хотя оно и было запланировано.

На прошлой неделе Kan News сообщил, что высокопоставленные члены коалиции решили разделить пакет реформ на несколько более мелких компонентов, чтобы как можно скорее принять некоторые ключевые аспекты. Два вопроса, обсуждавшиеся в среду, состав комитета по отбору судей и ограничения возможности судей Верховного суда вносить поправки в Основные законы, были среди пунктов, которые считались наиболее важными для быстрого продвижения.

Ранее Курсор писал, что более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос. Около 60% израильтян считают, что судебная система приведет к росту насилия в стране.

Курсор также сообщал, что оппозиция объявила следующий понедельник днем «всеобщей забастовки». «Это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг», — заявили в штабе противодействия судебной реформе.

Герцог предложил план по выходу из правового кризиса – СМИ. Президент Ицхак Герцог сформулировал план переговоров между правительством и противниками правовой реформы.

Также генпрокурор направила резкое письмо Нетаниягу, разгорелся скандал. Генпрокурор запретила премьер-министру участвовать в судебной реформе.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.