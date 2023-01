Samsung представила экраны нового поколения: Neo QLED, MICRO LED и Samsung OLED 2023

В преддверии выставки CES® 2023 Samsung Electronics представила новые линейки телевизоров Neo QLED, MICRO LED и Samsung OLED, а также интерьерные устройства и аксессуары. В обновленное портфолио компании вошли инновационные продукты с расширенными возможностями подключения и персонализированными настройками.

В этом году Samsung становится еще на один шаг ближе к упрощению ежедневной жизни пользователя, благодаря бесшовной интеграции устройств во всей экосистеме, достигнутой с помощью платформы «умного дома» SmartThings.

«В 2023 году мы расширяем границы инноваций, чтобы предложить пользователям не просто высочайшее качество изображения, а целостный опыт использования премиальных устройств, учитывая, какие именно функции потребители ожидают от “умного дома”, — отметил Чеолги Ким (Cheolgi Kim), исполнительный вице-президент подразделения визуальных дисплеев компании Samsung Electronics. — С платформой SmartThings наши передовые технологии становятся безупречно взаимосвязанными и интуитивно понятными, делая жизнь людей более экологичной, доступной и комфортной».

В линейке новейших телевизоров Samsung Neo QLED с разрешением 8K и 4K можно найти премиум-устройства, отвечающие всем потребностям. Качество изображения Neo QLED обеспечивается за счет передового нейронного квантового процессора (Neural Quantum Processor). В телевизорах с подсветкой Quantum Mini LED с 14-битной обработкой контрастности и функцией Al Upscaling (масштабирование разрешения видеоконтента с помощью ИИ) новый процессор позволяет использовать такие инструменты, как Shape Adaptive Light Control и Real Depth Enhancer Pro, для создания объемного, реалистичного изображения.

В свою очередь, линейка Samsung 2023 Neo QLED получила панели с высоким разрешением и поддержку фирменного алгоритма Samsung для новой функции Auto HDR Remastering (автоматический ремастеринг HDR). Эта функция применяет технологию глубокого обучения ИИ для анализа и применения расширенного динамического диапазона (HDR) в режиме реального времени к контенту со стандартным динамическим диапазоном (SDR). Благодаря этому каждая сцена в SDR-видео становится ярче и реалистичнее.

Кроме того, пользователям SmartThings больше не нужно приобретать отдельный аппаратный ключ SmartThings для подключения и управления устройствами, использующими сетевые протоколы Zigbee и Thread. В 2023 году поддержка SmartThings Zigbee & Matter Thread One-Chip Module интегрирована в сами продукты Samsung. А для максимального удобного и простого управления SmartThings автоматически синхронизируется не только с продуктами Samsung, но и с бытовой техникой и «умными» устройствами другихпроизводителей.

Общайтесь вместе (Chat Together): Пользователи могут легко создавать чаты в реальном времени, чтобы общаться с теми, кто одновременно с ними смотрит тот же контент.

ConnecTime: Эта функция упрощает прием видеовызовов с «умных» устройств, предоставляя пользователям расширенную платформу на телевизорах. А в случае, если необходимо отойти или перейти на другой гаджет, можно легко переключиться на мобильное устройство.

Формат трехмерной карты (3D Map View): Формат трехмерной карты отображает дом пользователя с высоты птичьего полета. Все устройства SmartThings ясно видны для простого управления и контроля.

Расширенные возможности просмотра с MICRO LED и Samsung OLED

В линейку MICRO LED 2023 года вошли новые модели с диагональю от 50 до 140 дюймов. Благодаря своему модульному формату экраны MICRO LED могут приобретать любые форму, размер и соотношение сторон, являясь полностью кастомизируемыми в соответствии с потребностями владельца. А отсутствие рамки вокруг экрана «стирает границы» между изображением и реальным миром.

Для обеспечения еще более разнообразного выбора для пользователей OLED ТВ Samsung 2023 года предлагают диагонали 55”, 65’’ а также новую сверхширокую версию 77”. В обновленной линейке OLED-телевизоров используется технология квантовых точек, изначально разработанная для серии Neo QLED, а также нейронные квантовые процессоры. Это позволяет сохранить основные преимущества технологии OLED, избавившись от ограничений яркости и цветопередачи.

Расширенная линейка получила частоту обновления 144 Гц и все интеллектуальные функции Samsung, включая Samsung Gaming Hub. OLED-телевизоры Samsung впервые сертифицированы AMD FreeSync Premium Pro, что означает, что они являютсяоптимальными для видеоигр.

Новый уровень комфорта с расширенной линейкой интерьерных устройств и продвинутыми функциями

The Premiere 8K: В 2023 году Samsung представляет обновленную версию своего ультракороткофокусного лазерного проектора, The Premiere 8K. В линейке появилась модель 8K, отображающая знакомый пользователям сверхбольшой экран в еще более высоком разрешении Максимальный размер экрана составит 150 дюймов, обеспечивая при этом высочайшую чёткость картинки.

The Freestyle с поддержкой Smart EDGE Blending: The Freestyle — многофункциональное, портативное устройство, с которым можно наслаждаться любимым контентом практически в любом месте. В 2023 году потребители смогут насладиться новой функцией Smart EDGE Blending, которая позволяет использовать два проектора одновременно, чтобы смотреть контент в конфигурации 21:9 без необходимости ручной настройки.

Новый пользовательский интерфейс и аксессуары: В 2023 году Samsung представит новый, усовершенствованный «Магазин искусства» (Art Store). Это приложение предлагает мгновенный предварительный просмотр, а также расширенный ассортимент контента в формате, напоминающим посещение в музей или галерею. Интерьерные телевизоры The Frame можно будет дополнить новой металлической рамкой с современным дизайном. Кроме того, новейшие телевизоры Samsung можно установить или закрепить на стене с помощью дополнительного кронштейна Auto Rotating Wall Mount & Stand, который обеспечивает автоматическое вращение и просмотр мультимедийного контента в вертикальном формате не только как на модели ТВ The Sero, но и на остальных телевизорах, включая The Frame и Neo QLED.

Экологическая устойчивость каждый день с экранами Samsung

В соответствии с экологической стратегией, которую Samsung представила в 2022 году, компания вместе с партнерами и поставщиками последовательно работает над защитой окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла своих продуктов. В результате, более экологичным становится каждый этап, от повышения эффективности производственного процесса до улучшения упаковки и изменения того, как используются устройства.

Переработанные материалы: В линейке 2023 года 20% деталей кронштейна, используемых в пульте SolarCell Remote, будут изготовлены из переработанного океанического пластика. Кроме того, около 12% материалов для основных элементов платы питания составят переработанная медь и алюминиевые банки.

Снижение воздействия производства на природу: Samsung разработала облегченную литейную форму, требующую меньше материалов и подходящую для повторного использования. Это позволит снизить общее потребление энергии и сырья, необходимого для производства продукции.

Режим интеллектуального энергосбережения: благодаря платформе SmartThings, телевизоры Samsung 2023 года поддерживают режим интеллектуального энергосбережения (Al Energy Saving Mode), чтобы пользователи могли экономить больше энергии, включая новые способы. Сервис SmartThings Energy позволяет сократить углеродный след с помощью простых изменений, таких как автоматический переход в режим энергосбережения, на определенных устройствах, когда они не используются. А с функцией Трехмерной карты (3D Map View) пользователям проще увидеть все подключенные устройства одновременно, для облегченной реализации своих идей по экономии электроэнергии.

Eco-Packaging: В 2023 году экологичная упаковка Samsung Eco-Packaging будет поставляться с уменьшенным количеством печати, чтобы в процессе ее производства тратилось меньше чернил. Samsung также будет применять бумажную клейкую ленту, что сократит использование пластика. Кроме того, размеры коробок будут уменьшены, чтобы снизить общие углеродные выбросы.

Объёмный и высококачественный звук благодаря искусственному интеллекту

Впечатления от просмотра контента на экране премиум-класса будут неполными без иммерсивного звука. Телевизоры Samsung оснащены великолепными встроенными динамиками, а с дополнительными функциями и устройствами зрители смогут превратить свою гостиную в настоящий кинотеатр.

Al Sound Remastering: Флагманские телевизоры и саундбары Samsung 2023 года оснащены функцией Sound Remastering, которая использует технологию ИИ для ремастеринга каждого звукового объекта. С ней голоса будут четкими, фоновые звуки — обволакивающими со всех сторон, а громкость каждого компонента — оптимальной.

Новые саундбары: Флагманская звуковая панель HW-Q990C обеспечивает 11.1.4-канальный звук и поддержку Dolby Atmos, а ультратонкий саундбар HW-S800B предлагает объемное 3.1.2-канальное звучание в формате Dolby Atmos. Его корпус всего 40 мм в высоту и 38 мм в глубину, благодаря чему он легко помещается под любым телевизором, и этого более чем достаточно, чтобы дополнить звук глубокими басами.

Q-Symphony: Гармонично объединяя телевизор и звуковую панель, новая функция Q-Symphony 2023 года обеспечивает повышенное качество звука. Нейропроцессор ТВ анализирует аудиосигналы и обрабатывает их для большей детализации.

Сочетая телевизоры Samsung с саундбарами 2023 модельного года, пользователи получат самую мощную и персонализируемую экосистему.