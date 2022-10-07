Смоделирован взрыв ядерной бомбы в виртуальной реальности

Моделирование виртуальной реальности (VR) показывает, что видит человек, находящийся на пляже, когда бомба попадает в море, опустошая пляж и окружающую растительность на расстоянии. Видео было опубликовано в Twitter и Reddit.

Nuclear Bomb in virtual reality pic.twitter.com/0gRFU1yMtP — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) October 5, 2022

Один комментатор предположил, что человек, пострадавший от взрыва, не будет в безопасности, поскольку взрыв был больше, чем его большой палец на горизонте. Идея, популяризированная серией постапокалиптических видеоигр Fallout и ее талисманом, показывающим большой палец вверх, заключается в том, что если ядерный взрыв меньше вашего большого пальца, то вы находитесь достаточно далеко, чтобы быть в безопасности. Это, однако, не соответствует действительности, по данным Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США.

Хотя теория может быть бесполезной, физики из Университета Лестера изучили ее в поисках статьи, опубликованной в студенческом журнале, и пришли к выводу, что для меньших взрывов правило может работать.

«Это исследование показало, что если 15-килотонная ядерная бомба должна была взорваться, а ваш большой палец, вытянутый на расстоянии вытянутой руки, просто прикрывал взрыв, вы могли бы пережить большинство негативных радиационных эффектов, пробежав по направлению ветра как минимум 1,65 км за полчаса, учитывая, что вы стоите прямо против ветра навстречу взрыву», — написали они в газете.

«Если стебель грибовидного облака меньше вашего большого пальца, то это может означать, что вы можете быть в относительной безопасности, но в любом случае всегда полезно эвакуироваться», — добавили они.

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