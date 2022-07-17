Раскрыт феномен удивительных атмосферных явлений

Во время очень сильной грозы может появиться необычный погодный феномен — спрайт.

Феномен спрайт — появление красных молний в верхних слоях атмосферы. На сегодняшний день ученые все еще не могут понять природу этих редких и почти неуловимых атмосферных явлений.

Об этом сообщает Space.

По словам ученых, эти необычные красные молнии появляются только на несколько миллисекунд, поэтому очень сложно получит достаточно информации для их изучения. Чаще всего спрайты появляются во время сильной грозы на высоте от 50 до 130 км над поверхностью. Длина этих молний может достигать несколько десятков километров, а ширину — до 50 км.

Форма спрайтов напоминает медузу или морковь. Они появляются из-за накопления электрического заряда в облаках. Эти молнии могут наблюдать пилоты высоко летящих самолетов, специальных исследовательских самолетов, а также астронавты с МКС.

Ученые отмечают, что спрайты возникают не только на нашей планете. В частности, в атмосфере Юпитера появляются такие же молнии, как и на Земле.

Впервые снимок красной молнии был получен в 1989 году. Американские ученые случайно сфотографировали ее во время тестирования чувствительной камеры для съемок ночного неба.

Ранее Курсор писал, что ученые пытаются разгадать одну из тайн Вселенной. Исследователи намерены обнаружить гипотетическую частицу, из которой состоит темная материя.

Также физики обнаружили доказательства существования трех невиданных ранее частиц. Физики говорят, что нашли в данных Большого адронного коллайдера свидетельства существования трех невиданных ранее комбинаций кварков.

Кроме этого, физики обнаружили необычную аномалию, которая может перевернуть мир науки. По словам ученых, если это действительно признак стерильного нейтрино, то можно было бы, наконец, получить доказательства того, что вещество существует в огромных количествах, но создает лишь гравитационную «ямку» в пространстве.

Наша редакция сообщила о том, что исключительные экзотические факты о внутренней ядре Земли . Новое исследование предполагает, что обнаружение ядра Земли колеблется, мягко покачиваясь и вращаясь из одного направления в другое в течение шестилетнего цикла.

Ранее Курсор писал, что у нашей Вселенной обнаружен зеркальный двойник