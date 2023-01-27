Глава ЦРУ прибыл в Израиль: что будут обсуждать

Переговоры Билла Бернса с руководителями правительства и разведки, вероятно, будут сосредоточены на ослаблении напряженности и восстановлении координации в области безопасности между Израилем и ПА.

Директор ЦРУ Билл Бернс находится с визитом в Израиле и на территории Иудеи и Самарии, где он проведет встречи с израильскими и палестинскими лидерами и руководителями разведки, чтобы помочь снизить напряженность между сторонами.

Об этом сообщает новостной сайт Walla.

Бернс прибыл в Тель-Авив в четверг, говорится в сообщении со ссылкой на два источника в США. Его прибытие совпадает с серьезной вспышкой насилия между Израилем и палестинцами.

ЦРУ отказалось комментировать визит Берна, который следует за поездкой в ​​Египет. В сообщении говорится, что, хотя визит Бернса был заранее спланирован и является частью более крупных дипломатических усилий США, включающих поездку госсекретаря США Энтони Блинкена в регион в начале следующей недели, он, вероятно, сыграет важную роль в работе по урегулированию ситуации.

Девять палестинцев были убиты в ходе рейда ЦАХАЛа в Дженине в четверг утром. По сообщениям палестинских СМИ, остальные погибшие были членами различных террористических группировок. В ЦАХАЛе заявили, что операция необходима для предотвращения неминуемой террористической угрозы и ареста подозреваемых, которые уже были причастны к нападениям на Израиль.

Ночью палестинские террористические группы в Газе выпустили несколько ракет в сторону юга Израиля, а боевые самолеты израильских ВВС совершили боевые вылеты в секторе Газа. После рейда офис президента ПА Махмуда Аббаса объявил, что он прекращает связи с Израилем в сфере безопасности.

ЦРУ поддерживает тесные связи со службами безопасности ПА, и Бернс, вероятно, будет настаивать на возобновлении координации с Израилем, говорится в отчете, добавляя к продолжающимся усилиям администрации Байдена, которая заявила, что работает над восстановлением спокойствия.

«Некоторые из нас работают по телефону с раннего утра, чтобы понять, что происходит, и призвать к деэскалации и координации между израильскими и палестинскими силами безопасности», — заявила помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф.

В заявлении Государственного департамента говорится, что он «глубоко обеспокоен циклом насилия на Западном берегу», но признал «очень реальные проблемы безопасности, стоящие перед Израилем и Палестинской администрацией».

Блинкен прибудет в Израиль в понедельник, менее чем через две недели после аналогичного визита советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

Ранее Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.