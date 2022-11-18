Падение ракеты в Польше: результаты расследования огласят в ближайшее время

По словам спикера Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясина, результаты расследования падения ракеты в польском селе Пшеводув будут известны уже через несколько дней.

Об этом сообщает CNN.

Спикер заявил, что Польша продвинулась вперед в расследовании трагического инцидента, связанного с падением ракеты. Польские власти ожидают получить результаты в ближайшие несколько дней.

Он добавил, что эксперты Украины будут допущены к месту инцидента. При этом, он отметил, что необходимо «создать определенные правовые механизмы, чтобы дать хорошее пространство для их экспертизы».

Ясина заявил, что факт падения украинской ракеты на территории Польши не делает Украину виновной во взрывах, так как инцидент произошел случайно и был вызван необходимостью использовать системы ПВО в ответ на массированные обстрелы россии*.

Он добавил, что Польша намерена сотрудничать с украинскими коллегами для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Если бы не было опасности, если бы не было агрессии, не было бы ракеты, которую нужно было бы запускать в небо. Я не хочу объяснять ошибку наших украинских друзей, потому что это определенный диалог, который у нас еще впереди, мы будем об этом говорить, но если бы не рф, то этого всего не было бы», — заявил он.

Ранее Курсор писал, что Варшава опубликовала первые подробности расследования. На месте происшествия работает польско-американская следственная группа, Украина также обратились с просьбой предоставить доступ к расследованию.

Кроме этого, в Белом доме высказали свою позицию по поводу падения ракет в Польше. США полностью доверяют расследованию польского правительства.

Наша редакция писала, что президент Польши Анджей Дуда выступил с важным заявлением. Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренное нападение на страну.

СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше. Накануне в польском Пшеводуве возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Курсор писал, что МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

Кроме этого, песков высказался о падении ракет в Польше. минобороны россии отрицает причастность к инциденту с ракетами в Польше.

Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!