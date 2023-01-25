Поставки танков в Украину: Немецкий депутат спрогнозировал реакцию путина

Лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль ситчает, что президент россии* владимир путин не будет возобновлять ядерные угрозы, несмотря на передачу танков Leopard Украине.

Об этом он сказал в интервью Tageszeitung.

«Это маловероятно. Но правильно, что в Федеральной канцелярии продумывают этот вопрос. путин нас не запугает», — заявил политик.

По мнению немецкого политика, российский президент понимает, если он пересечет эту черту, то потеряет важных ключевых союзников, а именно Китай.

Ранее Курсор писал, что в рф отреагировали на возможные поставки Вашингтоном боевых танков Украине. Возможные танковые поставки Вашингтона — «откровенная провокация», заявил посол рф.

Также путин выступил с новыми заявлениями: что именно он сказал. путин провел рабочую встречу с членами правительства рф, во время которой обсудил ряд тем по внутренней политики.

«Красные линии» россии: российский дипломат сделал новое заявление. Первый заместитель постоянного представителя рф при ООН пмитрий Полянский сделал новое заявление о «красных линиях» москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Он также заявил, что нет никаких красных линий, когда речь идет о поставках оружия Украине.

«Речь идет о взвешивании. Меня раздражает, когда тщательное рассмотрение подается как уход от Украины. Это не так. Канцлер должен спросить себя, какие последствия может иметь поставка боевых танков», — пояснил ситуацию политик.