Северная Корея пригрозила США из-за учений

Пхеньян заявил, что испытал реактивную систему залпового огня, которая может быть вооружена «тактическим» ядерным оружием.

В ходе своего второго испытания оружия за три дня Северная Корея сегодня запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону своих восточных вод, разжигая региональную вражду из-за американо-южнокорейских военных учений, которые она рассматривает как репетицию вторжения.

Об этом сообщают СМИ.

Оружейные стрельбы последовали за запуском межконтинентальной баллистической ракеты в субботу и угрозами Северной Кореи принять беспрецедентно решительный ответ на учения. Новая волна испытаний также позволяет Северной Корее расширить свои арсеналы на фоне зашедших в тупик переговоров со своими соперниками и в конечном итоге использовать усиленный военный потенциал в качестве рычага, чтобы попытаться добиться больших уступок от США.

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что Сеул обнаружил два ракетных пуска из города на западном побережье к северу от Пхеньяна, столицы Северной Кореи, в понедельник утром, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. В нем также говорится, что Южная Корея усилила свои позиции по наблюдению и поддерживает готовность в тесном сотрудничестве с США.

Министерство обороны Японии заявило, что обе ракеты упали в водах между Корейским полуостровом и Японией. В нем говорится, что Япония осудила запуски как угрозу миру и безопасности Японии и международного сообщества. Министерство обороны Японии заявило, что первая ракета достигла максимальной высоты 100 км и пролетела до 400 км. В нем говорится, что вторая ракета достигла высоты около 50 км и пролетела расстояние 350 км.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что ее артиллерийские подразделения дальнего действия на ее западном побережье в понедельник утром произвели два выстрела по пересеченной местности в направлении восточных вод, возможно, имея в виду ту же деятельность, которую ее соседи назвали запусками ракет.

Официальное Центральное информационное агентство Кореи заявило, что северокорейские артиллерийские снаряды имитировали удары по целям на расстоянии до 395 км. Север заявил, что в пусках участвовала его новая 600-миллиметровая реактивная система залпового огня, которая может быть вооружена «тактическим» ядерным оружием, предназначенным для использования на поле боя. Некоторые эксперты рассматривали систему вооружения как баллистическую ракету малой дальности.

Государственные СМИ Северной Кореи заявили в воскресенье, что испытание межконтинентальной баллистической ракеты должно было еще больше укрепить ее «фатальный» ядерный потенциал и проверить надежность оружия и боеготовность ядерных сил страны. В своем более раннем заявлении в воскресенье Ким Ё Чжон пригрозила предпринять дополнительные мощные шаги в связи с предстоящими военными учениями между США и Южной Кореей.

Ранее Курсор писал, что Северная Корея предупредила о «прелюдии» к войне после визита Столтенберга в Южную Корею. В Северной Корее также обвинили Столтенберга в том, что он превратил Украину в «театр опосредованной войны».

Ранее Курсор писал, что ВВС Южной Кореи преследовали вражеские дроны, которые оказались животными. Неизвестные объекты преследовали 20 боевых самолетов.

Напряженность на Корейском полуострове накаляется: Южная Корея подняла боевую авиацию. Сообщается, что предположительно северокорейские беспилотники пересекают границу с Южной Кореей.

Беспрецедентный шаг: Южная Корея запустила дроны в КНДР. Напряжение на Корейском полуострове нарастает.

Курсор писал Северная Корея пригрозила «решительным» ответом на совместные учения США и Южной Кореи. Пхеньян заявляет, что недавние ракетные испытания были «четким ответом», и угрожает, что он нарастит «безжалостные» военные действия для противодействия учениям ВВС США и Южной Кореи.

Сестра Ким Чен Ына выступила с резкой критикой в адрес Южной Кореи.

Стало известно об угрозе вооруженного столкновения: Южная Корея подняла в небо 80 истребителей.

Также наш сайт сообщал, что КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений США и Южной Кореи — СМИ.