Выборы премьера в Британии: кто получил наибольшую поддержку членов парламента

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Борис Джонсон не будет бороться за пост главы правительства.

По сообщению СМИ, наибольшая поддержка членов парламента Великобритании сейчас у Риши Сунака.

Об этом сообщает ВВС.

В частности, 178 из 357 депутатов высказали, кого они поддерживают: Риши Сунак — 153 депутатов, Пенни Мордаунт — 25 депутатов. Они являются двумя кандидатами, которые подтвердили, что баллотируются на пост премьер-министра.

Однако, пока что речь идет лишь о депутатах, которые официально сообщили СМИ, кого они поддерживают, или депутатах, которые публично заявили о своей поддержке. Кандидаты должны получить поддержку по меньшей мере 100 депутатов-тори.

Кроме этого, 55 депутатов публично заявили о своей поддержке Бориса Джонсона, но он выбыл из гонки.

Джонсон заявил, что снимает свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьера Великобритании. Он сказал, что, по его мнению, он смог бы одержать победу, но это было бы неправильно.

«Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте. И хотя я связался с Риши Сунаком и Пенни Мордаунт, потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах — мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это», — сказал политик.

Ранее Курсор писал, что Риши Сунак объявил о выдвижении на пост премьера Британии: кто он. Бывший министр финансов Великобритании, 42-летний Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя Консервативной партии и премьер-министра.

Курсор писал, что в Великобритании решили, как будут выбирать нового премьер-министра.

Ранее Курсор писал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Трасс отметила, что уже сообщила королю Чарльзу ІІІ о своем решении.

Лиз Трасс извинилась за свои ошибки. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку и уйти со своего поста, однако официально извинилась за «ошибки» в своей экономической программе.

Ранее Курсор писал про раскол среди консерваторов в Британии: министры призывают объединиться вокруг Лиз Трасс. Спустя чуть более месяца работы Трасс и ее команда продолжают борьбу за доверие однопартийцев и избирателей после вынужденного отказа от снижения налогов.

Также Курсор сообщал, что Лиз Трасс грозит вотум недоверия. В Великобритании все чаще стали появляться сообщения о том, что новому премьер-министру Лиз Трасс могут вынести вотум недоверия.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии.