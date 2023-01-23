Взрыв на Крымском мосту: Болгария заявила о лжи россии

8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв, в результате которого обрушились пролеты автомобильного дорожного полотна и было повреждено железнодорожное полотно.

По словам главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, Болгария не причастна ко взрыву на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.

Об этом главный прокурор заявил в Twitter.

«Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения ко взрыву на Крымском мосту», — сказал Гешев.

Прокурор подчеркнул, что все заявления россии о причастности Болгарии к инциденту на Крымском мосту — это «очередная гибридная атака» со стороны рф на все сообщество Европы.

Колегите от Софийската градска прокуратура категорично установиха, че България няма нищо общо с взрива на Кримския мост. Това е поредната руска хибридна атака срещу европейската общност. — Ivan Geshev (@IvanGeshevPG) January 22, 2023

Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв. Власти россии обвинили во всем Украину. Позже москва обнародовала «полную версию» взрыв на мосту. В кремле тогда заявили, на мосту взорвался грузовик, который двигался с территории Болгарии через Грузию и Армению, а после уже прибыл в рф.

Ранее Курсор писал, что на Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом на его железнодорожной части.

Еще мы писали, что армия российской федерации, в частности южная группировка, столкнулась после подрыва Крымского моста с поставками. Теперь оккупанты пытаются наладить снабжение через временно захваченный город Мелитополь.

Также фсб россии назвала организаторов «теракта» на Крымском мосту. СМИ сообщают, что фсб рф якобы установила соучастников «теракта на Крымском мосту». В фсб заявили, что взрыв на Крымском мосту организовал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кроме этого, путин впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Президент рф считает, что взрыв на Крымском мосту – «теракт» направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры россии.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке тамань-керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Наша редакция писала, что премьер-министр Яир Лапид решительно осудил террористические атаки армии рф, которые были нацелены практически по всем украинским городам.

Также Курсор сообщал о том, что Байден прокомментировал ракетные удары по Украине.

Напомним, что журналисты утверждают, что путин привел росгвардию в полную боеготовность.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!