СМИ: Шакед погубила МЕРЕЦ и принесла победу блоку Нетаниягу

Журналист 12-го канала Амит Сегал считает, что министр внутренних дел Айелет Шакед и ее партия «Еврейский дом» принесли блоку Биньямина Нетаниягу победу, хотя сама партия не проходит в Кнессет.

Об этом сообщает 7Israel National News.

По его мнению, голоса, которые получила партия Шакед, подняли избирательный порог на сотни голосов, которые вполне могут быть теми, которых не хватает МЕРЕЦ для прохождения в Кнессет.

«Вы помните столкновение в Твиттере между главой МЕРЕЦ Зехавой Гальон и Шакед? Так Шакед, которая баллотировалась в координации с «Ликудом» на прошлой неделе, по-видимому, свергла МЕРЕЦ и подняла блок Нетаниягу на три места в Кнессете», — написал Сигал в Telegram.

В понедельник Шакед намекнула, что ее баллотирование было согласовано с «Ликудом»: «Наша баллотировка носит стратегический характер, и после выборов вы поймете, почему».

Согласно текущему подсчету голосов, за партию «Еврейский дом» проголосовало 47 555 человек. Есть еще полмиллиона голосов, которые еще не подсчитаны.

Во вторник вечером Шакед сказала журналистам у своего дома: «Если опросы на выходе верны, то я хочу поздравить Кнессета Биньямина Нетаниягу с его достижением и весь правый блок. Я надеюсь, что они быстро сформируют стабильное правительство».

«Мы пошли с нашей правдой и с нашей идеологией. Мы были домом для 80 000 избирателей, которые не пошли бы голосовать по-другому, и я очень горжусь этим. Мы сражались, как львы. Я хочу сказать вам большое спасибо — мы знали, что это будет очень тяжелая битва, но мы пошли со своей правдой и со своей идеологией», — добавила Шакед.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет. Согласно последним подсчетам голосов Центральной избирательной комиссии, партия МЕРЕЦ остается ниже минимального порога для прохождения в Кнессет.

Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу. В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.