ЦИК начала подсчет бюллетеней в двойных конвертах

Сразу после этого ЦИК начала подсчет двойных конвертов. Двойные конверты принадлежат тем, кто голосует за пределами своего обычного избирательного участка, например, солдатам, дипломатам, заключенным и людям, которые не могут покинуть свои дома, например, людям с ограниченными возможностями и инфицированным COVID-19.
Количество двойных конвертов намного выше, чем на предыдущих выборах, и поэтому пока неясно, каковы будут окончательные результаты. Однако традиционно эти голоса укрепляют позиции правых партий.
Согласно текущим подсчетам, пока мандаты распределились таким образом:
- Ликуд — 31 мандат
- Еш Атид — 24 мандата
- Религиозный сионизм — 14 мандатов
- Лагерь государственников/Национальное единство — 12 мандатов
- ШАС — 12 мандатов
- Яадут а-Тора — 8 мандатов
- Исраэль Бейтену (НДИ) — 5 мандатов
- РААМ — 5 мандатов
- Хадаш-Тааль — 5 мандатов
- Авода — 4 мандата
Если партии превысят избирательный порог или упадут ниже, распределение мандатов Кнессета может измениться.
Подсчитано 97% обычных голосов: блок Нетаниягу движется к убедительной победе. При подсчете 97% обычных голосов «Ликуд» получил 65 мест, а «Мерец» по-прежнему не преодолевает порог.
Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет. Согласно последним подсчетам голосов Центральной избирательной комиссии, партия МЕРЕЦ остается ниже минимального порога для прохождения в Кнессет.
Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.
Курсор сообщал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу. В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.
Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».
Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.
Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.
Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.
Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.