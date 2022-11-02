ЦИК начала подсчет бюллетеней в двойных конвертах

Подсчет обычных бюллетеней для всеобщих выборов во вторник был завершен сразу после полудня.

Сразу после этого ЦИК начала подсчет двойных конвертов. Двойные конверты принадлежат тем, кто голосует за пределами своего обычного избирательного участка, например, солдатам, дипломатам, заключенным и людям, которые не могут покинуть свои дома, например, людям с ограниченными возможностями и инфицированным COVID-19.

Количество двойных конвертов намного выше, чем на предыдущих выборах, и поэтому пока неясно, каковы будут окончательные результаты. Однако традиционно эти голоса укрепляют позиции правых партий.

Согласно текущим подсчетам, пока мандаты распределились таким образом:

Ликуд — 31 мандат

Еш Атид — 24 мандата

Религиозный сионизм — 14 мандатов

Лагерь государственников/Национальное единство — 12 мандатов

ШАС — 12 мандатов

Яадут а-Тора — 8 мандатов

Исраэль Бейтену (НДИ) — 5 мандатов

РААМ — 5 мандатов

Хадаш-Тааль — 5 мандатов

Авода — 4 мандата

Если партии превысят избирательный порог или упадут ниже, распределение мандатов Кнессета может измениться.

Подсчитано 97% обычных голосов: блок Нетаниягу движется к убедительной победе. При подсчете 97% обычных голосов «Ликуд» получил 65 мест, а «Мерец» по-прежнему не преодолевает порог.

Ранее Курсор писал, что МЕРЕЦ на грани прохода в Кнессет. Согласно последним подсчетам голосов Центральной избирательной комиссии, партия МЕРЕЦ остается ниже минимального порога для прохождения в Кнессет.

Курсор писал, что ЦИК подсчитал 84% голосов: какие партии проходят в Кнессет. ЦИК Израиля продолжает подсчет голосов на выборах в Кнессет.

Курсор сообщал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу. В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.

Наша редакция писала, что Либерман разочарован результатами выборов: Мы сделали все возможное. Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что «независимо от окончательных результатов выборов, мы будем их уважать».

Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос. Согласно последним подсчетам ЦИК, партия премьер-министра Яира Лапида занимает второе место по величине в Кнессете.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Напомним, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.