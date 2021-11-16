Часть мигрантов отправилась от границы обратно в Беларусь

При этом десятки мигрантов отправились дальше вглубь Беларуси.
Об этом сообщает Zerkalo.
Сообщается, что Александр Лукашенко распорядился лично, чтобы мигрантов разместили в логистическом центре и обеспечили горячей едой.
Прежде всего в логистическом центре разместят женщин и детей. В частности, им обеспечат полноценный и комфортабельный ночлег.
Однако другая часть мигрантов перемещается дальше по стране.
Курсор уже сообщал, что в ходе столкновений с мигрантами на границе пострадал польский военный.
Польские пограничники применили водометы против мигрантов.
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