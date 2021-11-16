Часть мигрантов отправилась от границы обратно в Беларусь

Часть мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу со стороны Беларуси, по приказу Александра Лукашенко разместили в логистическом центре недалеко от границы.

При этом десятки мигрантов отправились дальше вглубь Беларуси.

Об этом сообщает Zerkalo.

Сообщается, что Александр Лукашенко распорядился лично, чтобы мигрантов разместили в логистическом центре и обеспечили горячей едой.

Прежде всего в логистическом центре разместят женщин и детей. В частности, им обеспечат полноценный и комфортабельный ночлег.

Однако другая часть мигрантов перемещается дальше по стране.

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