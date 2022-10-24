Cын Шимона Переса рассказал, за кого он будет голосовать на выборах

Сын Шимона Переса, Хеми Перес, заявил, что «обычно я не идентифицирую себя политически».

Хеми Перес является партнером-основателем Фонда Питанго и председателем «Центра мира и инноваций Переса». Он заявил, что будет голосовать за «Лагерь государтсвенников», который возглавляет министр обороны Бени Ганц, сообщает INN.

По словам Переса, на предстоящих выборах в Кнессет он отдаст свой голос за «Лагерь государственников»: «Обычно я не идентифицирую себя политически. Но я идентифицирую себя с такими людьми, как Ганц и Айзенкот, и тем, что они делают. Я выберу «Ха-Махане ха-Мамлахти», потому что считаю, что участники списка этой партии пришли меряться делами, а не словами».

Накануне Бени Ганц выступил на экономической конференции в Иерусалиме высказался о поведении оппозиции и председателя «Ликуда» Биньямина Нетаниягу.

«Я слышал, как Нетаниягу говорил о ситуации с безопасностью, утверждая, что я левый, который зависит от арабских партий. Стоит отметить: в Израиле отличная система безопасности, у нас есть отличная армия во главе с начальником Генштаба Авивом Кохави, который отлично выполняет свою работу, у нас есть ШАБАК — институт с исключительными возможностями. Сегодня мы утвердили нового начальника Генштаба генерал-майора Герци Халеви, который, я уверен, также продолжит руководить Армией обороны Израиля в вопросах безопасности, и я желаю ему удачи от всех нас», — заявил министр.

Ганц отметил, что «управление безопасностью осуществляется ответственно. Столкнувшись с проблемами, с которыми мы сталкиваемся, нам нужно правительство, которое знает, как мобилизовать мир и регион. Нам нужно профессиональное, твердое и активное руководство в разгар военной операции. Политика безопасности, которую я веду в целом на театрах военных действий – это ответственная и правильная политика для граждан Израиля».

Ранее Курсор писал, что новый опрос показал, что в Кнессете раскол. Согласно опросу, ни один из блоков не получает правящего большинства.

Курсор писал, что Лапид обеспокоен, что Нетаниягу поставит под сомнение легитимность результатов выборов. Премьер-министр сказал, что лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу может не принять результаты общенациональных выборов 1 ноября.

Курсор писал, что Смотрич опасается, что Нетаниягу может сформировать правительство с Ганцем. Бецалель Смотрич опасается, что, если он не получит больше мест, чем Ганц, Нетаниягуу оставит Религиозную сионистскую партию в оппозиции.

Один из последни опросов показал, что партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников.

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