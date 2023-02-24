Фоторепортаж с тель-авивской акции солидарности в поддержку Украины

По всему миру проходят акции солидарности с Украиной, приуроченные к первой годовщине российского вторжения, и Израиль не стал исключением.

Несмотря на марафон и перекрытые улицы, в Тель Авиве на площади Хабима собралось более 3000 человек, чтобы почтить память погибших военных и гражданских — украинцев и евреев— в войне, которую россия* развязала против Украины ровно год назад.

Жители Тель-Авива возложили цветы, услышали истории тех, чьи родные воюют сегодня на фронте или находятся под бомбежками. Эта акция напоминает, что война продолжается и украинцам все еще нужна поддержка.

«Площадь Хабима была заполнена не только сопереживающими людьми, волонтёрами, активистами, но и историями погибших детей в разных городах Украины, жизни которых забрали российские военные преступники. Истории были предоставлены украинским проектном Мемориал, который с первых дней войны документирует истории погибших украинских граждан», — сказала Анна Жарова, одна из соучредителей организации Израильских Друзей Украины и организатор акции.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.