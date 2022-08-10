Всемирный день льва: фотографы показали эффектные кадры с царем зверей

Первый Всемирный день льва появился в 2013 году. Его возглавили Дерек и Беверли Жубер, пара, увлеченная сохранением природы и дикими кошками.

Всемирный день льва, отмечаемый 10 августа, призван привлечь внимание к бедственному положению львов.

Мощный львиный рык не имеет себе равных, и его можно услышать даже за пять миль. Благодаря иконам поп-культуры, таким как Симба из «Короля Льва», дети также любят львов.

Однако, хотя 100 лет назад львы существовали в больших популяциях, сегодня их численность во всем мире составляет чуть менее 50 000 в результате браконьерства и охоты. Таким образом, Всемирный день льва привлекает внимание к этому вымирающему виду путем сбора средств и усиления защитных мер.

Фотографы по такому случаю поделились свежими кадрами с царем зверей, сделанными на днях по всему миру.

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