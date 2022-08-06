Джинджер из Spice Girls исполнилось 50: как менялся образ артистки в течение десятилетий

Ворвавшись на поп-сцену в 1994 году в составе группы Spice Girls, Джери Хорнер (урожденная Холливелл) уже более 25 лет находится в центре внимания.
За это время звезда шоу-бизнеса, которой 6 августа исполняется 50 лет, была настоящим хамелеоном моды, часто меняя свой стиль в соответствии с карьерой и личной жизнью.
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