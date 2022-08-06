Джинджер из Spice Girls исполнилось 50: как менялся образ артистки в течение десятилетий

Фото: instagram.com/spicegirls

Джери Хорнер, ранее носившая фамилию Халлиуэлл и известная в составе группы как «Джинджер», празднует 50-летие.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Ирен Давид