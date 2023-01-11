Топ лучших нарядов на красной дорожке Золотого глобуса 2023

Фото: depositphotos.com

Крупнейшие голливудские звезды вышли на красную дорожку и представили множество запоминающихся образов.

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Автор материала: Ирен Давид