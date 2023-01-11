Топ лучших нарядов на красной дорожке Золотого глобуса 2023

Журнал People составил топ-10 самых стильных звезд на «Золотом глобусе-2023».
1. Рианна в черном платье Schiaparelli.
2. Джессика Честейн в платье от Oscar de la Renta.
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3. Марго Робби в платье Chanel.
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4. Селена Гомез в Valentino.
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5. Дженнифер Хадсон в платье CD Greene.
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6. Эндрю Гарфилд в Zegna.
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7. Мишель Йео в Armani.
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8. Аня Тейлор-Джой в Dior.
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9. Дженна Ортега в Gucci.
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10. Сальма Хайек в Gucci.
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