Израильские синхронистки выступили на чемпионате Европы: в сети показали завораживающие фото

В Италии стартовал чемпионат Европы по водным видам спорта, где принимает участие сборная Израиля.
Вчера израильские синхронистки в технической командной программе расположились на пятом месте с результатом 82.9956 балла.
Победу одержали украинские синхронистки, набравшие 92.5106 балла.
На втором месте расположились итальянки, на третьем — француженки.
Предлагаем подборку удивительных фото с выступления наших спортсменок.
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