Израильские синхронистки выступили на чемпионате Европы: в сети показали завораживающие фото

Фото: pixabay.com

В четверг, 11 августа, в Италии начался чемпионат Европы по водным видам спорта. В технической командной программе израильские синхронистки заняли пятое место.

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Автор материала: Ирен Давид