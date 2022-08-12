Ноа Кирел представит Израиль на Евровидении: лучшие образы певицы

21-летняя Кирел — одна из самых популярных современных поп-исполнительниц Израиля. Она известна своими хитами «Pouch», «Million Dollar» и «Tikitas».

Израильская поп-звезда Ноа Кирел согласилась представлять Израиль на Евровидении в следующем году.

В прошлом месяце отборочная комиссия, организованная общественной телекомпанией «Кан», единогласно выбрала Кирел в качестве представителя Израиля, но не сразу было ясно, примет ли она вызов.

Певица объяснила, что, хотя Евровидение предлагает огромную известность и престиж в случае ее победы, возможен и плохой результат из-за политизированности конкурса.

«Есть преимущества и недостатки, — сказала она. — Выступить на сцене «Евровидения» — это детская мечта и открытость для всей Европы».

«С другой стороны, это политический конкурс. Есть шанс, что я потерплю неудачу», — отметила она.