Фотожурналист показал процесс работы старейшего мастера по ремонту обуви в Иерусалиме

Фотожурналист побывал в мастерской известного мастера по ремонту обуви в Старом городе Иерусалима.

Старейший мастер по ремонту обуви в Старом городе Иерусалима

Мастер по ремонту обуви Набиль Хураим занимается своим ремеслом в Иерусалиме, 17 ноября 2022 года.

Известный как старейший мастер по ремонту обуви в Иерусалиме, 72-летний Набиль Хураим, более 55 лет ремонтирует старую обувь и сумки в своем маленьком магазине на базаре Эль-Аттарин в Иерусалиме.

Фотожурналист показал побывал у него в гостчх и показал процесс его работы:

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