Топ лучших ролей Анджелины Джоли

На протяжении своей 27-летней карьеры Джоли выбирала проекты, охватывающие множество жанров: боевики, престижные биографические фильмы и многое другое.

Хотя личная жизнь Анджелины Джоли всегда была тесно связана с ее образом на экране, актриса упорно трудилась, чтобы доказать, что она больше, чем просто красивое лицо. Сказать, что это удалось, было бы преуменьшением.

Редакция Курсора составила список фильмов со звездой Голливуда, где она показала свою лучшую актерскую игру:

1. Changeling

Changeling is one of Angelina Jolie's greatest performances. pic.twitter.com/jMT96oKqpg — Jay.. (@x_warinmymind) November 8, 2021

Clint Eastwood and Angelina Jolie behind the scenes of "Changeling" (2008). pic.twitter.com/ypPLtXJd34 — Venus Barrington (@CrossEyedBear) April 29, 2021

2. By the Sea

angelina jolie in by the sea (2015) pic.twitter.com/RzxYLLjEFh — бен (@poshdelrey) October 2, 2022

remember when angelina jolie wrote, directed and starred in by the sea pic.twitter.com/Zbl8fQO9LZ — primadonna (@versaceschanel) June 9, 2022

3. The Bone Collector (1999)

Angelina Jolie in The Bone Collector. That’s all. pic.twitter.com/Bozb2mZen7 — Cara McCluskey (@mccluskey_cara) November 1, 2020

4. Gone in 60 Seconds

Angelina Jolie for “Gone in 60 seconds” movie, 2000. pic.twitter.com/4EShNGMiZM — babies art (@BabiesArt_) February 18, 2021

5. A Mighty Heart

Angelina Jolie in A Mighty Heart (2007) pic.twitter.com/xc5M6YIbui — Frame Found (@framefound) January 1, 2021

6. Original Sin

Antonio Banderas and Angelina Jolie in Original Sin (2001) pic.twitter.com/N8myXxB5iu — Frame Found (@framefound) February 16, 2021

7. Gia

angelina jolie as gia. that’s the tweet. pic.twitter.com/5qcOOM4LPN — r (@cineviolet) February 13, 2021

8. Wanted

I just think that angelina jolie in “wanted”- pic.twitter.com/llPJYJtqh8 — eman (@baeemanhoe) November 14, 2022

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