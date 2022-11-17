Топ лучших ролей Анджелины Джоли

Хотя личная жизнь Анджелины Джоли всегда была тесно связана с ее образом на экране, актриса упорно трудилась, чтобы доказать, что она больше, чем просто красивое лицо. Сказать, что это удалось, было бы преуменьшением.
Редакция Курсора составила список фильмов со звездой Голливуда, где она показала свою лучшую актерскую игру:
1. Changeling
2. By the Sea
3. The Bone Collector (1999)
4. Gone in 60 Seconds
5. A Mighty Heart
6. Original Sin
7. Gia
8. Wanted
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