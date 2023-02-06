Израильтянин, переживший землетрясение в Турции, рассказал о случившемся

Поскольку число погибших в результате того, что называют сильнейшим землетрясением в регионе за последние 24 года, растет, израильтянин Одед Тадмор рассказывает о своем собственном опыте из гостиничного номера недалеко от эпицентра.

Об этом сообщает INN.

«Я в порядке, но я легко мог бы и не быть. Было чуть больше четырех утра, когда я проснулся, и всю комнату трясло. Куски стен буквально крошились и падали на пол. Все стекла были разбиты. Я услышала крики снаружи. Аварийное освещение не работало. Я выбежала в коридор и там тоже все было в руинах. Я побежала обратно в свою комнату, схватила свой бумажник и паспорт, а так же пальто Было очень холодно. Мой деловой партнер был в соседней комнате, и я понял, что он не может выбраться. Из-за смещения стен невозможно было открыть дверь», — сказал Тадмор Radio 103FM.

Тадмор добавил, что «везде были пыль и мусор, а также осколки стекла. Все окна были разбиты». Пытаясь спасти своего делового партнера, «я вернулся на шестой этаж и попытался выломать дверь. Его вытащили через три часа, и он все время был спокоен, хотя земля все еще тряслась. Отель сдвинулся, на самом деле».

«Сейчас, спустя несколько часов, когда рассвело, видно, сколько зданий рухнуло. Во многих местах просто большая куча щебня. Некоторые дороги тоже сдвинулись, они похожи на волны. спасателям удалось извлечь женщину из-под завалов, из полностью обрушившегося здания», — добавил он.

Тадмор добавил, что, несмотря на все произошедшее, он пока не планирует возвращаться домой.

«Мне все еще нужно закончить свои дела здесь, и вместо этого мы встретимся где-нибудь в другом месте. Я не вернусь в отель», — отметил он.

Он также сказал, что сильное землетрясение, которое потрясло Стамбул 24 года назад, не имело такого разрушительного воздействия, поскольку «там более профессиональные, более организованные».

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