Лапид ответил Герцогу: Не будет никакого правительство единства после выборов

Премьер-министр Яир Лапид передал послание президенту Ицхаку Герцогу в котором написал, что после выборов в Кнессет не будет никакого правительства единства с «Ликудом» и лидером этой партии, бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Ранее СМИ сообщали, что официальный представитель президента заявил, что Герцог намерен «засучить рукава и работать над созданием как можно более широкого правительства национального единства».

Сейчас Израиль приближается в очередным выборам в Кнессет. Последние опросы показывают, что ни один из блоков не набирает необходимого большинства для формирования правительства.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог обратился к лидерам партий. Президент призывает политиков прекратить подстрекательство, напоминая им, что «нам всем также нужно будет продолжать жить здесь вместе».

Один из последни опросов показал, что две крупнейшие партии теряют места. «Ликуд» и «Еш Атид» теряют по одному месту, а «Религиозный сионизм» и «Исраэль Бейтену» приобретают.

Партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.

Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство. Саар сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Ранее Курсор сообщал, что Ганц назвал условия вступления в коалицию с Нетаниягу.

Нетаниягу решил разгромить Шакед на последнем отрезке кампании. По сообщению СМИ, «Ликуд» опасается потери голосов критически настроенных правых, если партия «Еврейский дом» потерпит поражение на выборах.

Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом».

Все зависит о вас: к чему призвал Нетаниягу своих сторонников.

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.